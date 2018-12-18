Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu...

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi kapsamında bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleri ile buluştu. Sunuculuğunu ünlü mankenler Özlem Yıldız ve Şenol İpek'in yaptığı ödül töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ödül törenine iş, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi katıldı. Halk tarafından yapılan oylamada Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ödüle layık görüldü. Törende konuşan Sözlü, “Bu zor şartlarda 4 dönem belediye başkanlığı yaptım. Var olan kaynakları doğru değerlendirmek, verimli kullanmak, halkın içerisinde olmak, halktan yana bir siyasetçi olmak ve halkınıza olan, ülkenize olan inancınızla çalıştığınızda bu ülke insanının uygarlık seviyesinin en büyük göstergesi olarak düşünüldüğünde yaptığımız bu iş çok önemli ve sorumluluk gerektiriyor. Altın Marka Ödülleri'nde Büyükşehir Belediyesi olarak seçilmiş olmamız bizim için büyük bir kıvanç kaynağı. Seçenlere teşekkür ediyorum. Bu ödülü eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

Selim Bayraktar

