Türkiye Andorra Canlı İzle| Türkiye Andorra Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Türkiye Andorra Canlı İzle... maçı detayları ile karşınızdayız. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Beşiktaş Park'ta Andorra ile karşılaşacak. Milliler, grupta oynadığı 4 müsabakada 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. Milli takım, Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 mağlup ederken, İzlanda'ya ise 2-1'lik skorla yenildi. Ay-yıldızlılar 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Andorra ise gruptaki 4 maçta da rakiplerine yenildi ve 0 puanla son sırada yer alıyor.

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3. randevu

Türkiye ile Andorra bugüne kadar 2 kez resmi maçlarda karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynanan müsabakalarda milliler rakibini 2 maçta da mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip rakibini Türkiye'de 5-0, deplasmanda da 2-0 yenme başarısı gösterdi.

Türkiye 573. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Andorra maçıyla birlikte 573. kez sahaya çıkacak. Milliler, tarihinde 301'i resmi, 271'i özel 572 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 217 galibiyet aldı, 222 kez de rakiplerine mağlup oldu. 133 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu müsabakalarda ay-yıldızlılar, 754 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 822 gol gördü.

Millilerde son durum

A Milli Futbol Takımı'nda Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Andorra maçı öncesinde ay-yıldızlılarda Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu ve Nazım Sangare'nin sakatlıkları bulunuyor.

Düdük Donald Robertson'ta

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Koldo Alvarez: "Türkiye karşısında başarılı olmaya çalışacağız"

Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez, Türkiye karşısında başarılı olmaya çalışacaklarını belirtti. Alvarez ayrıca Türkiye'nin Avrupa'nın en iyi takımlarından olduğunu söyledi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu 5. maçında yarın Andorra, yarın deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ile futbolculardan Ildefons Lima, Beşiktaş Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Çok az maç oynadıkları döneme geldiklerini belirten Koldo Alvarez, “Bu dönem ile sık sık karşılaşıyoruz. Daha fazla maç oynayabilirdik. Yarınki maçın hazırlıklarını yaptık. Elimizden geldiğince Türkiye karşısında başarılı olmaya çalışacağız. Andorra'da ligler başlamadım. Diğer ligler başladı. Diğer rakip takımların oyuncuları hazır olmuş oluyor. Türkiye ofansif oynayacak. Bizim burada yapmamız takım halinde cevap vermek. Buraya geldiğimiz kadroda 1 tane cezalı futbolcu var. Bütün oyuncularım hazır” diye konuştu.

Türkiye'nin ofansif hattının çok güçlü olduğunu söyleyen Alvarez, “Türkiye Avrupa'nın en iyi takımlarından. Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz gibi oyuncuları var. Bu oyunculara baktığımız zaman çok değerli oyuncular. Kadro kalitesi çok üstünde. Her oyuncunun farklı özellikleri var. Bu farkta bütünlük yapıyor. O yüzden Türkiye çok iyi bir takım. Özellikle Fransa karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkabileceğini gösterdi” şeklinde konuştu.

Ildefons Lima ise bu dönemde Türkiye ve Fransa ile zor iki maça denk geldiklerini ifade ederek, ellerinden geldiğince en iyi performansı sergilemek istediklerini vurguladı.