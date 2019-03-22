Türkiye Arnavutluk Canlı İzle TRT 1| Arnavutluk Türkiye Maçı Canlı Skor Maç Kaç Kaç !

Türkiye Arnavutluk TRT 1 canlı izle... A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında bugün Arnavutluk ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacakken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak. Mücadeleye dair tüm bilgiler işte burada yer alıyor...

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Milliler 567. kez sahaya çıkacak

Arnavutluk karşılaşmasıyla 567. kez sahaya çıkacak A Milli Takım, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 269'u özel olmak üzere 566 maçta biri hükmen 212 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı. Milliler 221 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 244'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı ve kalesinde 819 gol gördü.

10 maçta 4 galibiyet

Milli Takım, Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. 1970'te oynanan ilk maçta rakibini 2-1 mağlup eden Milliler, 2017'deki son karşılaşmada ise 3-2 mağlup oldu. Arnavutluk filelerine 10 gol gönderen ay-yıldızlılar, kendi ağlarında ise 14 gol gördü.

Millilerin rakibi Arnavutluk'u tanıyalım

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk rakibi olan Arnavutluk, son olarak Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer aldı ve sonuncu oldu. FIFA sıralamasında şu an 61. sırada yer alan Arnavutlar, Fransa'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda da yer almıştı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.45'te Loro Boriçi Stadyumu'nda Arnavutluk ile karşılaşacak. Millilerin rakibi Arnavutluk, bugüne kadar sadece 1 kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı. Arnavutlar Fransa'da düzenlenen turnuvada A Grubu'nda Fransa, İsviçre ve Romanya ile oynadı. Grupta sadece Romanya'yı yendi ve turnuvaya gruplarda üçüncü olarak veda etti. Kırmızılar yediği 3 gole karşılık sadece 1 gol atabildi.

Arnavutluk Milli Takımı son olarak Uluslar C Ligi 1. Grup'ta İskoçya ve İsrail ile mücadele etti. Grupta sadece evinde İsrail'i 1-0'lık skorla ile mağlup eden Arnavutlar, attığı 1 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.

Arnavutluk, FIFA'nın şubat ayı dünya sıralamasına göre 1372 puanla 61. sırada bulunuyor. Arnavutlar en iyi sıralamasını ise 2015 yılında 22.'liğe yükselerek elde eti.

Takım en değerlisi Elseid Hysaj

Arnavutluk Milli Takımı'nın kadrosunda en değerli futbolcu olarak Elseid Hysaj yer alıyor. Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen sağ bek Elseid Hysaj'ın güncel piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bir başka İtalyan ekibi Atalanta'da oynayan kaleci Etrit Berisha'nın değeri ise 5 milyon Euro.

Arnavutluk'un Teknik Direktör Christian Panucci tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Gentian Selmani (KF Laçi)

Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)

Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Lorenc Trashi (FK Partizani), Ylber Ramadani (Vejle Boldklub), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel)

Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb)

Şenol Güneş: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, her maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Gruptan çıkmak, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" dedi.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında yarın Arnavutluk ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın oynanacağı stadyumda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş, gruptan çıkabilmek için her maçı kazanmak durumunda olduklarını belirterek, "Her maçta işimiz zor, her maça kazanmak için çıkacağız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Arnavutluk'u tanıyoruz, onlar da bizi biliyor. Yakın ilişkiler içerisindeki ülkeleriz. Onların oyuncuları da bizi iyi tanıyor. Birçok üst ligde oyuncuları var, iyi oyuncular, tecrübeli oyuncuları var. Zor bir rakiple oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. Güzel bir maç olmasını bekliyorum" diye konuştu.

"Rakibimizi iyi analiz ettik"

Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bütün maçların analizlerini yapmaya çalıştık. Kendi sahamızdaki hazırlık maçında da onlara kaybetmiştik. Bunlar geçmişte kaldı. O kadrodan 13 tane oyuncuları kadroda var, bizde çok değişim oldu. Defansta kesici oyuncuları var, ileride hızlı oyuncuları var. Yetenekli aynı zamanda da tecrübeli oyuncuları var. Önemli olan sahada düşündüğümüz oyunu oraya getirebilmek" ifadelerini kullandı.

"Milli takım ortak değerimiz"

Milli takımın ortak bir değer olduğunu belirten Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım ayrı bir şey. Tüm oyuncuların takımları var, milli takım ortak değerimiz. Çok önemli bir maç oynayacağız. Bu tip maçlar, Avrupa şampiyonaları, Dünya Kupaları, katılamadığınız zaman ara açılıyor. Katılmanız gerek. İlk gün ne heyecanım varsa, her maçta aynı heyecanım var, takımda da bu var. Bunlar tecrübe ister, bu tecrübe de var bu takımda. Rakibin her türlü oyun tarzına karşı hazır olmalıyız. Her şeyimiz maç kazanmaya dönük. Bizler çalıştık, inşallah karşılığı iyi bir sonuçla gelir."

"Herkesten üç puan almak istiyoruz"

Kendilerini iyi gördüklerini vurgulayan ay-yıldızlı ekibin teknik patronu, "Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova, Andorra herkesten üç puan almak istiyoruz. Yarınki maçı kazanmak için oynayacağız. İşimiz kolay olmayacak, rakibimize saygı duyuyoruz. Yetenekli ve tecrübeli oyuncuları var. Gruptan çıkmak istiyoruz, Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz" diye konuştu.

Kadro tercihi ile ilgili bir soruya ise Güneş, "Elimizde genç oyuncular da, tercübeli oyuncular da var. Mahmut orta saha ama son dönemde hep stoperde oynadı. Nasıl karar vereceğimiz daha belli değil, yarın karar vereceğim. Çıkacak olan her oyuncumun milli takıma hazır olduğunu düşünüyorum" diye cevap verdi.

"Şu anki hava iyi"

Takımdaki oyuncuların nadir olarak birlikte oynamasıyla ilgili bir soru üzerine millilerin teknik patronu, "Dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Birbiriyle oynamayan oyuncuların oynanmak isteyen oyunda sıkıntıları olabilir ama aynı dili konuşuyoruz, aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Milli takımda ortak değerlerimiz fazla. Mevki olarak daha oturmadı, zaman içinde oturur. Ama kulüp takımlarında bile bu uyumsuzluğu görebiliyorsunuz. Futbolun dili bir, niyeti bir, yeter ki o samimiyette birleşelim. Şu an hava iyi. Önümüzdeki iki maçta alacağımız sonuçlar bunu daha iyi hale getirir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.