Türkiye, Avrupa'yı vizesiz doyuruyor

Türkiye, AB'ye yaptığı sayısız tarım ihracatı kaleminden önemli bir kısmını vizesiz ve kontrolsüz şekilde ihraç ediyor. Türkiye yıllardır taviz vermediği kalitelilik ve güvenilirlik konusunda Avrupa'da top koşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre başta; buğday, mısır, pirinç (çeltik) gibi insan hayatını temelden etkileyen ürünler, Avrupa tarafından vizesiz bir şekilde, kontrol edilmeden alınıyor.

AB, diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere “İlaç kalıntısı” gibi önemli bir kontrol uyguluyor. Türkiye'den gönderilen; buğdağ, mısır, soya, domates, muz, elma, ayçiçeği, mercimek, mandarin, portakal, nohut, taze kayısı, çeltik, pamuk, kiraz, fasülye, greyfurt, karpuz, nektarin, soğan, zeytin, tütün bu kontrolden güvenilirliği ve kaliteli olması nedeniyle muaf tutuluyor.

AB, ilaç kalıntısı bulduğu ürünleri de geldikleri ülkelere olduğu gibi geri gönderiyor. Türkiye uzun yıllardır yaptığı bu özverili çalışması ile Avrupa'da bu tarım ürünlerinde kendisine geniş bir hareket alanı sağladı.

İrfan Çalışkan