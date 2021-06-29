Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

Türkiye ve Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon heyetleri 24-25 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da bir araya geldi. Toplantıya Türk heyeti adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Azerbaycan Heyeti adına Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı Karayolu Taşıma İdaresi Başkanı Habib Hasanov başkanlık etti.

Bakanlık, toplantıda iki ülke arasındaki uluslararası karayolu taşımacılığı ve Hazar geçişleri konularının istişare edildiğini ve Türkiye ve Azerbaycan arası Yeni Karayolu Taşımacılığı için çalışmaların başlandığını bilgisini aktardı.

Azerbaycan ile Türkiye tek-tip geçiş belgesi kotası 35 binden 46 bine yükseldi

Bakanlık, heyetler arasındaki görüşmede 2021 yılı için kota artışı yapıldığına işaret etti. Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ve transit taşımalar için tek-tip geçiş belgesi kotasının yüzde 31 artış ile 35 binden 46 bine yükselttiklerine dikkat çeken Bakanlık, 3. ülke geçiş belgesi kotasının ise 2 bin 500'den 3 bine yükseldiğini vurguladı. Bakanlık ayrıca, 2021 yılı için Türk taşımacılarında kullanılmak üzere toplam 8 bin adet ilave geçiş belgesinin toplantı sırasında teslim alınarak sınır kapılarına gönderildiğini ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan Arası Yeni Karayolu Taşımacılığı için çalışmalar başladı

Bakanlık, heyetlerin toplantı sonrasında Türkiye ve Azerbaycan arasında 1992 yılı Kasım ayında Ankara'da imzalanan İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının yerini alacak yeni bir anlaşma yapılabilmesi için çalışmalara başladığını kaydetti.

Toplantı sırasında Azerbaycan tarafının, tehlikeli madde ve gabari dışı taşımalardan alınan ücretler ile şehre giriş vergisinde yapılacak iyileştirmeler konusunda bilgi verdiğini ifade eden Bakanlık, Azerbaycan meclisine sevk edilen kanun teklifinin yakın zamanda onaylayarak yürürlüğe girmesinin beklediklerinin altını çizdi.

Toplantıda ayrıca Ro-Ro taşımalarının da görüşüldüğünü ifade eden Bakanlık, maliyetlerin optimizasyonu amacıyla yapılacak çalışmaların ele alındığını vurguladı.