Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan yarın Bakü'de ortak tatbikat yapacak

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakü'nün yarın Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

“Üç Kardeş 2021” adı verilen ortak askeri tatbikattın temel amacının muharebe operasyonları sırasında dost ve ortak ülkelerin özel kuvvetlerinin etkileşiminin geliştirilmesi, barış ve savaş zamanında operasyonlara hazırlanması, bilgi ve deneyim alışverişinde bulunulması olduğu kaydedildi.

Yarın başlayacak olan “Üç kardeş 2021" ortak askeri tatbikatı, 20 Eylül'e kadar sürecek.

Kamil Nadirli

