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Türkiye başarıyor onlar alkışlanıyor

Türkiye başarıyor onlar alkışlanıyor
Türkiye başarıyor onlar alkışlanıyor

Dünyada 3 milyon 750 bin kişiyi enfekte eden, 260 bin kişinin de ölümüne sebep olan Covid-19 salgınının önüne geçmek için seferberlik ilan edilmiş durumda.

Ülkelerin sağlık sistemlerini çökerten salgına karşı mücadelede "Kim daha başarısız?" sorusunun cevabı ise istatistiklerde. Nüfusa göre can kayıpları listesinin başında Avrupa Birliği'nin merkezi Belçika var. Ülkede her bir milyon kişiden 720'si bu salgında hayatını kaybetti. İspanya'da bu sayı 551, İtalya'da 487, İngiltere'de 433.  Türkiye'de ise bu rakam 42. Salgınla mücadelede sağlık sistemi dünyaya örnek gösterilen Almanya'da 83. Türkiye'nin iki katı. Fransa 9, Hollanda ve İsveç 7, ABD ise Türkiye'nin 4 katı ölüm oranına sahip.


Türkiye Gazetesi

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