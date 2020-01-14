Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu, sponsorluk anlaşmalarının bir yenisine daha imza attı. Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi ana sponsorluğu için şans oyunları platformuyla yapılan anlaşmanın 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayacağı belirtildi. Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyon yöneticileri ve sponsor firma temsilcileri katıldı. Hidayet Türkoğlu, konuşmasında gerçekleşen anlaşmaya ilgili olarak, “2016'dan bu yana sponsor sayımız yüzde 40, sponsor ve yayın gelirimiz yüzde 60 arttı” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu: “Birbirinden değerli kurumların desteğini alıyoruz”

Sponsorluk anlaşması sırasında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, ilk olarak Tokyo 2020 bileti alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Oyuncuları ve yöneticileri tebrik eden Türkoğlu, “Umarım haziran ayında Kanada'da Erkek Basketbol Milli Takımımız da temsil hakkı kazanır ve bizleri gururlandırır. Şans oyunları konusundaki firmamız uzun zamandır Türk sporuna ve sporculara kaynak oluşturuyor. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında iki ligimizin de ana sponsoru olacaklar. Bu anlamda sevgili dostum Halit Gülbakanoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Liglerimizin hem kadınlar ve hem de erkekler kategorisindeki kalitesi bizleri gururlandırıyor. Yükselişimizi sürdürdüğümüz noktada federasyonumuzun finansal konulardaki kaynakları da bizleri gururlandırıyor. Sponsorlarımızın yadsınamaz katkıları bulunmaktadır. 2016'dan bu yana sponsor sayımızı yüzde 40, sponsorluk ve yayın gelirlerimizi yüzde 60 arttırdık. Birbirinden değerli marka ve kurumların desteğini almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamdaki çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz. Bu anlaşma bize büyük heyecan veriyor. Bu anlaşma gücümüze güç katacaktır. Basketbol sevgisini toplumun her alanına ve her kesimine yaymak için çalışmalarımız sürecektir. Yaptığımız bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Gülbakanoğlu: “Basketbol Süper Lig maçlarını yayınlayacağız”

Sponsorluk anlaşması sırasında konuşan Halit Gülbakanoğlu ise anlaşmanın bugün açıklanmasına karşın yaklaşık 1 aydır ortak çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Biz sporla ilgili büyük bir bütçe ayırıyoruz. 10 yılı aşkın süredir gerek yurt içi gerek yurt dışında bu motivasyonla devam ediyor. Anadolu kulüpleriyle başlayıp, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile devam eden bir sponsorluk sürecimiz var. Euroleague ve Eurocup'la da yola devam ediyoruz. Bugün de basketbol dünyasına sponsorluk anlamında çok güçlü bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz. Pazar günü kadın voleybol takımımızın bize yaşattığı gururu eminim ki haziran ayında basketbolda yaşayacağız ve Tokyo bileti alacağız. Maçların canlı izlenebildiği ilk şans oyunları platformu biziz. Bu anlaşmayla birlikte bundan sonra Basketbol Süper Ligi'nin tüm maçlarını üyelerimiz platformumuzda izleyebilecekler. Tecrübeli bir marka olarak basketbola gönül verenlerin coşkusunu saha etkinlikleriyle artıracağımızı düşünüyoruz. Bu anlaşmanın Türk sporuna hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Hidayet Türkoğlu ve Halit Gülbakanoğlu sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Toplu fotoğraf çekimiyle toplantı sona erdi.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan