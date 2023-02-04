Türkiye beyaza büründü! İşte il il kar manzaraları...

Elazığ'da 124 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni ile 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gölbaşı Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi ilçe merkezinde ve mahallelerde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Siverek'te yoğun kar yağışı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar, kardan adam yaparak kartopu oynadı.

Bingöl'de 1,5 metrelik buz sarkıkları oluştu

Bingöl'de geçtiğimiz gün yağan kar şehir merkezinde 40 santimi aşarken gecede hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesi nedeniyle birçok binanın saçağında 1,5 metreyi aşan buz sarkıkları oluştu.

Mardin'de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Mardin'de etili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken kırsal alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışından dolayı bulunduğu yerden çıkamayan bir aracın yardımına trafik polisi yetişti. Polis memuru yolda kalan aracı iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı oldu.

Karlı yolda devrilen tır, yolu trafiğe kapattı

Malatya-Sivas karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen tır yolu trafiğe kapatırken, kazada yaralanan olmadı.

Bolu'nun incisi Gölcük buz tuttu

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bembeyaz örtü ile ağırladı. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi üzerine göl tamamen buz tuttu. Ortaya muhteşem manzaralar çıktı.

Batman'da kar yağışıyla birlikte 48 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Batman'da dün etkisini gösteren kar yağışı, bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde devam etmeye başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ve Kozluk ilçelerinde 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ölümü göze alıp kar manzarası fotoğrafı çektiler

Diyarbakır'da kar etkisini göstermeye devam ederken, bazı vatandaşlar ölüm riskini göze alıp, çıkılması yasak olan surlara tırmanıp fotoğraf pozu verdi.

Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı

Aksaray'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan servis minibüsü kanala düştü. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

Kahramanmaraş'ta etkisini gösteren kar yağışı 4 Grup Yolunun, Çağlayancerit Nurhak Güvenlik Yolu ulaşıma kapanmasına ve kentteki spor müsabakalarının iptal olmasına neden oldu.

Siirt'te çocuklar karın keyfini ‘kızak' ile çıkardı

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Sömestr tatilinin son hafta sonunda Palandöken ziyaretçi akınına uğradı. Hem sömestr tatilini fırsat bilenler ve hafta sonu izninde olan vatandaşlar Palandöken'e akın etti.

Yavuzeli'nde yılın ilk kar yağışı başladı

Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde yılın ilk kar yağışı gece saatlerinde başladı.

THY'nin 238 seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği 5-6 Şubat tarihlerindeki İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 238 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji uyardı: Samsun'a kar geliyor

Samsun'da kar yağışının hafta başı itibarıyla şehir merkezinde etkili olması bekleniyor.

Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 110 rakımlı olan ve kısmen buz tutan Buldan Yayla Gölünün keyfini kazlar çıkardı.

Kar yolları kapattı, yolda mahsur kalan ambulans, elektrik ekibi ve 12 işçi kurtarıldı.

Palandöken geçidinde sis ve fırtına etkili oluyor

Erzurum - Tekman karayolu Palandöken geçidinde etkili olan sis ve fırtına görüş mesafesini zaman zaman 15 metreye kadar düşürdü. Araç sürücüleri özellikle fırtına ve sis olduğu zaman bölgede zor anlar yaşıyorlar.

Kar yağışından dolayı yolda kalan tır ekipler tarafından kurtarıldı Elazığ'da sabah saatleri itibariyle etkisini gösteren kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tır, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mardin'de kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı

Mardin'de beklenen kar yağışı tarihi kenti beyaza bürüdü. Eski Mardin'e çıkmaya çalışan araç sürücüleri buz pistine dönen yolda zor anlar yaşadı.

Kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da kapalı köy yolu yok

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından kapalı köy yolunun olmadığı belirtildi.

Yağan kar kazaya neden oldu

Kaza, Kayseri - Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı köyü geçişinde meydana geldi. Kazada, Malatya istikametine giden N.Ö.(30) sevk ve idaresindeki 14 TY 1462 plakalı Ford marka otomobil yağan karın etkisiyle zeminin kaygan olması sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Bursa'dan kar manzaraları

Bursa'nın İznik ilçesindeki kar manzaraları beğeni topladı.

Viranşehir'de karla mücadele

Viranşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz bir durum yaşanmaması için alarma geçti.

Şanlıurfa'da ekiplerin kar mesaisi başladı.

Kar yağışına en çok onlar sevindi

Afyonkarahisar'da dün gece başlayan kar yağışı il genelinde etkisini gösterirken, kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise doyasıya eğlendi. Aileleri ile kartopu oynayan çocuklar sevinçlerini sosyal medyadan paylaştı.

Karaman beyaza büründü.

Elazığ'da kar mesaisi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında araçların yolda kalmaması için kar küreme araçlarıyla çalışan belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların kayıp kendilerini yaralamaları için de sokakta bulunan kaldırımlarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karlı ve buzlu yolda yürümenin püf noktaları

Uzmanlar, karlı ve buzlu zeminlerde düşmeler sonrası meydana gelen ortopedik yaralanmaları önlemek için ayakkabıdan yürümeye, zeminden yük taşımaya kadar her şeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş beyaz örtüye büründü

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaz örtüye büründü.

Denizli'de beklenen kar yağışı başladı

Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı, bazı noktalarda tipiye dönüşünce hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti tamamen beyaz bir örtüyle kapladı. Kar yağışı günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini arttırarak devam ettirirken belediye ekiplerince de yol açma ve kar kazıma çalışmaları yapıldı.

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden oldu

Afyonkarahisar'da dün gece itibari ile etkili olan kar yağışı özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda kayan tırlardan dolayı trafikte aksamalar meydana geldi.

Yoğun kar yağışı, Kocayayla Geçidi'nde sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesi bin 500 rakımlı Kocayayla geçidi'nde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Muğla'da kartpostallık kar manzarası

Muğla'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası kartpostallık manzara oluştu. Sık çam ormanları ile kaplı Yılanlı bölgesi kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.