Türkiye blokzincir teknolojisini ihraç etmeye hazırlanıyor

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin üniversitelerarası ilk ve tek Blokzincir Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi olan BAU BlockchainIST Center, nesnelerin interneti konusunda dünyanın en iyi merkezlerinden biri olan Northeastern Üniversitesi bünyesindeki Nesnelerin İnterneti Enstitüsü ile ortak projeler geliştirmeye hazırlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Northeastern Üniversitesi'nde açılacak olan BAU-NEU Blockchain Laboratuvarı hem Amerika hem Avrupa Birliği hem de Türkiye'deki fonlara ortak havuz üzerinden ulaşılmasını sağlayacak. Bu sayede pek çok kişiye istihdam sağlanmış olacak. Blockchain konusunda Amerikan üniversitesine bilgi desteği sağlayacak Türkiye, bu sayede teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden ülke olacak.

Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım lansmanına, TİM Başkanı İsmail Gülle, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Northeastern Üniversitesi Nesnelerin İnterneti Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Tommaso Melodia ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Gülle, “Bu hafta TİM uygulaması ile ihracat ailesinin gelişmelerini takip eden bir çalışma yapacağız”

Türkiye İhtacatçılar Meclisi olarak dijital dönüşüm ofisleri ile dijital bir yapılanmaya gittiklerini belirten TİM başkanı İsmail Gülle, “Teknoloji hızlı değişiyor. Blockzincir, bitcoin bunlar nasıl alınır? nasıl satılır? diye takip ediyoruz. Sistem inanılmaz bir şekilde dijitalleşiyor. Bu dönüşüme liderlik etmek büyük bir vizyon. Bu açıdan ben kıymetli Enver Yücel'i tebrik ediyorum. Kendileriyle bir projede ortak çalıştık. Başka projelerimiz de olacak. Bu değişimi ve dönüşümü birlikte yaşayacağız. Bakanlığımız kısa bir süre önce dijital olarak kağıt olmadan günlük işlemleri yapabilecek bir sistem başlattı. Biz de bu konuda Bahçeşehir Üniversitesi ile bu dönüşüm ile ilgili iş birliğine açığız. Robotik teknolojiyi kullanmak artık son derece gerekli hale geldi. Gençlerimizin de kuşakları gereği bu konuda çok büyük yatkınlıkları var. Öyleyse biz bunu iyi okumalıyız. Bizim inovasyon yapısının altında şirketleri yarıştırdığımız bir yapı var. Türkiye'nin her yerindeki gençlerle bu değişimi yakalamaya çalışıyoruz. Bütün bunların hepsi, TİM inovasyon ve girişimcilik akademisi adı altında bir yapıyla sürüyor. Bahçeşehir Üniversitesi ve Northeastern Üniversitesi'ndeki bu dönüşümün altında ciddi bir yapılaşma var. Bu hafta bir TİM uygulaması ile de ihracat ailesinin tüm değişimlerini ve gelişmelerini takip eden bir çalışma yapacağız. Hangi ürünü satıyorsanız o ürünün kodunu girerek bulabileceğiniz bir çalışma olacak. Yani yapmak istediğiniz zaman iş çok. Ben kendisini tanımaktan büyük zevk aldığım Enver Yücel hocamın bu güzel projesinde olmaktan çok mutluyum. Bir şey yapmak istediğiniz de para da buluyorsunuz, çözüm de buluyorsunuz. Tebrik ediyorum hayırlı olmasını diliyorum. Çok doğru bir noktaya değinerek bizlere ilham veren herkese teşekkür ediyorum. Eminim ki bu diğer üniversitelere de örnek olacak” dedi.

“Üniversite olarak blockchain elçileri yetiştiriyoruz”

Merkezin tanıtım lansmanında açıklamalarda bulunan BlockchainIST Center Kurucu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, “Bugüne kadar bu kısa süre içersinde Blockchain konusunda bütün sektörlere, kamu kurumlarına ve dünyadaki diğer üniversitelere bir öncü olduğumuzu göstermek adına pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Üniversite olarak blockchain elçileri yetiştiriyoruz. Yeterli insan kaynaklarına ulaşılması için elimizden geleni yapıyoruz. BAU olarak hızla hem Türkiye'nin hem iş dünyasının hemde dünyadaki diğer ülkelerin arasında yer almak istiyoruz” ifadelerini kullanırken; Northeastern Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emrecan Demirörs ise anlaşmanın Türkiye'ye ekonomik, teknolojik ve ticari olarak çok şey katacağını ifade ederek “Böyle bir ortaklığı bau ile gerçekleştiriyor olmak burada olmamı çok daha anlamlandırdı. Birçok projeye böylelikle katkıda bulunacağız. Ekonomik anlamda böyle iş birlikleri ile ülkemiz daha da gelişecek. BAU ile başlattığımız bu liderliğin örnek olması ve gelecek için daha büyük umutlarla ilerlememiz önceliğimizdir. Trendleri takip eden değil, trendleri belirleyen kurum olacağız” açıklamasında bulundu.

“TİM ile ortak Master ve Doktora Programı”

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Dünya üzerine çeşitli üniversitelerle önemli iş birliklerinin olduğunu hatırlatan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Bugün önemli bir konuda önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Öncelikle üniversitemiz, ülkemiz ve Northeastern Üniversitesi için hayırlı olsun. Prof. Dr. Tommaso Melodia'nın başkanlığında blockchain ve yapay zeka lablarında birlikte çalışmalar yapacağız. Mühendislik fakültemizinde bu işe destek olmasıyla yapay zeka ile ilgili alanlarda da yatırım yapacağız. Anlaşmamız çerçevesinde öğrencilerimiz, hocalarımız Northeastern Üniversitesi'ne gidebilecekler. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye'den güzel işler çıkacağına inanıyorum. Bu çalışmaları BAU'nun 2023 hedeflerine ilerlemesinde büyük bir adım olarak görüyorum.” dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin göreve geldiğinden itibaren göstermiş olduğu çalışmaları takdir eden Yücel, “Biz sizlerle daha fazla çalışmak istiyoruz. Üniversitelerimide ne yapılırsa yapılsın bunun endüstriye dahil olması lazım. Endüstrinin de yaptıklarımızı anlaması lazım. Bizim de endüstrinin ne yaptıklarını anlamamız gerekiyor. Bu diyaloğu en yakın sizin vizyonerliğinizde geliştirebiliriz. Onun için TİM ile ortaklaşa master ve doktora eğitim programlarına başlamak isterim. Bu işle ilgili çok daha fazla çalışan doktoralı arkadaşlarımız olursa daha iyi olacağı inancı içersindeyim. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.