İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye Boks Federasyonu, Sena Karakütük'ün hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Boks Federasyonu, Sena Karakütük'ün hayatını kaybettiğini açıkladı
Türkiye Boks Federasyonu, Sena Karakütük'ün hayatını kaybettiğini açıkladı

Türkiye Boks Federasyonu, milli sporcu Sena Karakütük’ün depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Milli Takım sporcusu Sena Karakütük'ün vefat ettiğini açıkladı. Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde, milli sporcularımızdan Sena Karakütük'ün vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve boks camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.