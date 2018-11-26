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Türkiye Curlingte Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Curlingte Avrupa üçüncüsü oldu
Türkiye Curlingte Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Curlingte bir büyük başarıya daha imza attı. Ay-yıldızlı bayan milli takımımız Avrupa üçüncüsü olarak bronz kupayı ülkemize kazandırdı.

Türkiye Curlingte bir büyük başarıya daha imza atmanın gururunu yaşıyor. Ay Yıldızlılar bayanlarda Avrupa üçüncüsü oldu.
Estonya'nın Tallinn kentinde yapılan Curling Avrupa Şampiyonası B Gurubunda Kadın Milli takımımız Litvanya'yı 6-5 yenerek 3'üncü oldu.
Kafile Başkanlığını Curling Federasyonu Başkanvekili Ahmet Çelebi'nin yaptığı yöneticiliğini ise Erdal Karahan'ın yaptığı Curling Milli Takımında erkeklere Antrenör Ahmet Çelik, bayanlara da antreör Sadık Topaloğlu nezaret etti.


Antrenör Sadık Topaloğlu nezaretindeki Bayan Curling Milli Takımımız, üçüncülük maçında Litvanya'yı 6-5 mağlup ederek, bronz kupayı ülkemize kazandırdı.
Kenan Şebin'in Federasyon Başkanı olması ile çıtayı daha da yükselten Cunling Milli Takımımızın bayanlarda elde ettiği üçüncülük derecesi büyük bir yankı buldu. Kafile Başkanı Ahmet Çelebi de zafere imza atan bayan milli curlingçileri tebrik etti.  

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