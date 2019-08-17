Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçi rekoru kırdı

Binlerce deniz canlısını bünyesinde barındıran dünyada ve Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. Günlük ortalama ikibin kişinin müzeyi ziyaret ettiğini söyleyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı: “Yaz tatilinin başlaması ile birlikte özellikle gençler müzemize oldukça yoğun ilgi gösteriyor. Aileleri ile birlikte müzemizi ziyaret eden çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Günlük neredeyse ortalama ikibin kişi müzeyi ziyaret edip balıkları inceliyor. Bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu

MUMYALAR İNCİ GİBİ İŞLENDİ

Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladıklarını belirten Balcı: “İlk bir hamsiyle balık müzemizin temelini attık. Küçücük hamsiden, devasa köpekbalıklarına, orkinoslara kadar bütün balıkları inci gibi işleyerek mumya haline getirdik. Çocuklarımıza gençlerimize bu müzeyi armağan ettik. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama yaptığımız eser yüz yıllarca yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Denizlerimizde, hangi balıklar var. Hangi balıkların nesli tükenmek üzere burada rahatça öğrenebilirler. Gelen vatandaşlarımız balıkları görünce tahtadan olduğunu zannediyorlar. Buradaki balıklar tamamen gerçek. Denizlerimizden çıkan balıklar. Merak eden herkesi Beylikdüzü'nde bulunan ve girişin ücretsiz olduğu bu ilginç ve heyecan dolu müzemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

MUMYALARIN YANINDA BİRDE HAYVANAT BAHÇESİ

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yanında birde hayvanat bahçesi oluşturan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı; “Mumyaları inceleyen ziyaretçiler ardından minik dostlar cennetini gezip orada bulunan hayvanları besliyorlar. Tavşan'dan, tavuskuşuna, keçiden, ördeklere kadar yüzlerce minik dostu burada barındırıyoruz. Amacımız buraya gelen çocuklara hayvan sevgisini aşılamak. Bu hayvanlar çocuklarımızın neşe kaynağı oluyor” dedi.