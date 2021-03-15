Türkiye dijital çözüm şirketleri için kritik öneme sahip

H3C 2021 Kanal Açılışı yıllık sanal etkinliğin dördüncü ayağı olarak 10 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirildi. "İşinizi ilerletmek" temalı H3C 2021 Kanal Açılışı, küresel ortakları yeni zorlukları benimsemeye ve yeni yılda H3C ile daha fazla iş değeri oluşturmak için aynı fırsatları yakalamaya teşvik ediyor.

H3C Uluslararası İşletme Başkan Yardımcısı Richard Xie "Türkiye son yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden ve aynı zamanda H3C'nin kilit pazarlarından biri. Türkiye'deki çeşitli sektörler dijital dönüşüm ve iyileştirmeye acil ihtiyaç duyuyor" diyerek "Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan pazarda derin içgörülerden yararlanarak, yerel işletmelere ilgili uygulama senaryolarına özel olarak uygun, böylelikle azami iş büyümesine yardımcı olacak kapsamlı bir dijital çözüm yelpazesi sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.