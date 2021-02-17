Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'de yetim kamplarındaki bin 500 çocuğun ihtiyacını karşılıyor

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle aileleriyle birlikte evlerini terk edip güvenli bölgelerde oluşturulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan Suriyeli çocuklar, zor şartlara rağmen yaşadıkları yeri oyun alanına çeviriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Suriye'de çocuk olmanın çok zor olduğunu ifade ederek, yokluk içinde yaşama tutunan çocukların mutlu olabilmek için bölgeyi ziyaret eden insanların yüzünde küçük bir tebessüm aradığını söyledi. Çocukların içerisinde yaşadıkları çamur deryasını, harabelikleri, su birikintilerini, yırtık çadırlarını oyun alanı, dağıtılan yardımların koli ve jelatinlerini ise oyuncak edindiklerini dile getiren Açık, şöyle devam etti:

“Hayalleri elinden alınan, zorlu bir yaşama mahkum edilen Suriyeli çocuklar, soğuğu kardeş, çileyi dost, imkansızlıkları kardeş edinmişler. Kendilerine uzatılan bir gofret, hediye edilen küçük bir oyuncak veya gözlerinizin içinde aradıkları küçücük gülümseme emaresi yaşadıkları tüm sıkıntıları unutup o anın mutluluğunu yaşamalarına yetiyor. Savaşta anne-babasını kaybetmiş, küçücük yaşta kimsesiz kalmış sevgiye ve ilgiye muhtaç yetimler ise kendilerine uzanan şefkat elini hiç bırakmamak üzere sıkı sıkıya tutuyor. Onların çilesine ortak olmaya çalışırken acılarını da unutturmaya gayret ediyoruz.”

Türkiye Diyanet Vakfı olarak bir yandan savaş mağduru ailelere gıda, yiyecek, giyecek, barınma, eğitim ve dini alanlarda hizmet verirken bir yandan da çocukların mutlu olabilmeleri, yeniden hayal kurabilmeleri için çaba sarf ettiklerini ifade eden Açık, “Yardım dağıtımlarımızda mutlaka çocukları da düşünerek bağışçılarımızın destekleriyle temin ettiğimiz küçükte olsa hediyeleri onlara ulaştırıyoruz. Oyuncak kampanyası düzenleyip çamurdan oyuncak yerine Türkiye'den kardeşlerinin gönderdiği oyuncaklarla oynamalarını sağlıyoruz. Beytüsselam, Zemzem, İman ve Hz. Aişe yetim kamplarımızda kalan yaklaşık bin 500 çocuğumuzun her türlü ihtiyaçlarını karşılayıp, onları sık sık ziyaret ederek mutlu olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Açık, savaş mağduru çocukların mutluluklarına ortak olup, hayallerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmak için bagis.tdv.org adresinden veya bankalar aracılığı ile bağışta bulunulabileceğini belirtti.

Mevlüt İşli

