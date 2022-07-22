Türkiye doğrudan satışta dünya ortalamasının üzerinde büyüdü

WFDSA verilerine göre, 2021 yılında doğrudan satış sektörü tüm dünyada yüzde 1.5 büyüyerek, 186.105 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Küresel ortalamaya kıyasla, Türkiye'nin doğrudan satış sektörü muazzam bir büyüme gösterdi: 2021, sektörün satış artışındaki yıllık yüzde değişimini yaklaşık 511 bin dolar ile yüzde 24,4'e çıkardı. Aslında son üç yılda, pandeminin neden olduğu belirsizliğe rağmen Türkiye'nin doğrudan satış sektörü büyüme oranlarını korudu: Türkiye'nin 2018'den 2021'e kadar 3 yıllık bileşik yıllık yüzde değişimi yüzde 8,3'te.

2021 yılı verilerine göre doğrudan satış sektöründe en büyük pazarlar 42 milyar dolarla ABD, 17 milyar dolarla Çin, 16 milyar dolarla Almanya ve 19 milyar dolarla Kore oldu. Küresel satışların yüzde 42'si ise Asya pazarında gerçekleşti.

“Türkiye'nin doğrudan satış sektöründe potansiyeli yüksek”

QNET Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, doğrudan satış sektörünün Türkiye'de girişimcilikle özdeşleştirildiğini, bu nedenle de giderek daha fazla insanın sektörde yer aldığını belirtti. Geyik, “Türkiye küresel doğrudan satış sektörü içerisinde oldukça özel bir yere sahip. Türkiye bu alanda son iki yıldır yakaladığı büyüme oranlarını sürdürüyor ve sektörün yıldızının parladığı ülkeler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl da dahil olmak üzere son üç yılda, dünya büyümelerinin üzerinde bir oran yakalayarak ortalama yüzde 8,3 büyüdü. Doğrudan satış sektörü Türkiye gibi dinamik ve yüksek potansiyele sahip bir pazarda, girişimcilikle de özdeşleşerek istikrarlı bir ilerleme gösteriyor. Türkiye'nin doğrudan satış sektörünün büyüme eğilimi önümüzdeki dönemlerde de girişimcilik, e-ticaret gibi alanların yükselişiyle birlikte devam edecek” dedi.

Pandemide yükselen sağlık ürünleri zirvedeki yerini korudu

Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu verilerine göre, 2020 yılında pandeminin de etkisiyle satışında yükseliş görülen sağlık ürünleri, 2021 yılında da liderliğini sürdürdü. Sağlık ürünleri yüzde 36'lık payla, doğrudan satış sektörünün en çok tercih edilenleri arasında yer aldı. Sağlık ürünlerini yüzde 26'lık oranla kozmetik ve kişisel bakım izledi. Ürün kategorilerini değerlendiren Cem Geyik, “Pandemiyle birlikte sağlık ürünleri öne çıktı. Bu ilginin devam etmesi oldukça doğal. QNET Türkiye olarak da kişisel bakım, saat, ev ve yaşam kategorilerinde en yüksek hacimleri yakaladık” şeklinde konuştu.