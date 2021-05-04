Türkiye dünya genelinde en çok Covid-19 aşısı yapan 7. ülke

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüs salgınının çıkış noktası olarak görülen aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılama kampanyalarında ülkeler arasında büyük farklılıklar görülürken Türkiye, küresel çapta en çok korona virüs aşısının uygulandığı 7. ülke konumunda yer alarak ilk 10'a adını yazdırdı.

Türkiye'de 23 milyon 687 bin 891 doz aşı yapıldı

Salgının başlangıcından bu yana 174 ülkede toplam 1.17 milyardan fazla doz uygulanan Covid-19 aşılamasında küresel çapta en son günde ortalama 20.2 milyon doz aşı uygulandı. Çin, 275 milyon 338 bin doz aşı uygulayarak dünyada "en fazla doz" aşı uygulayan ülke oldu. Çin'i 246 milyon 780 bin 203 ile ABD, 158 milyon 871 bin 435 doz ile Hindistan takip etti. Türkiye ise 4 Mayıs itibarıyla toplam 23 milyon 687 bin 891 ile en fazla doz aşı uygulayan 7. ülke oldu. Türkiye'de 14 milyon 117 bin 660 kişi aşının ilk dozunu alırken, 9 milyon 570 bin 231 kişi de ikinci doz aşısını yaptırdı.

Türkiye nüfusunun yüzde 11.4'ü aşının iki dozunu da aldı

İsrail'de nüfusun yüzde 62.4'üne aşının ilk dozu, yüzde 55.9'una ise ikinci dozu uygulandı. Avrupa'daki en yüksek ölüm sayısına sahip olan İngiltere'de 68 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına Covid-19 aşısı yapıldı. İngiltere'de nüfusun yüzde 51.8'i aşının ilk dozunu alırken, yüzde 23.2'sine ise iki doz aşı uygulandı. ABD'de nüfusun yüzde 44'üne ilk, yüzde 31.8'ine ikinci doz aşı yapıldı. Türkiye'de ise nüfusun yaklaşık yüzde 16.9'una birinci, yüzde 11.4'üne ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Türkiye, nüfusa oranla tam aşılamada 9. ülke

Türkiye, yüzde 11.4 ile nüfusa oranla Covid-19 aşısının en çok iki dozunun da yapıldığı ülkeler sıralamasında İsrail, Şili, Bahreyn, ABD, İngiltere, Sırbistan, Macaristan ve Fas'tan sonra 9. sıraya adını yazdırdı.

Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise veri paylaşılmamasından dolayı aşılama çalışmalarında nüfus bazlı listelerde yer almadı.