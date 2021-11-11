Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri tarafından Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ballı köyünde yaptırılan Musa Tepe Barajı kapakları kapatıldı. Temelden yüksekliği 66 metre olan barajın depolama hacminin 10 bin 49 hektometre küp olduğu belirtildi.

08 Eylül 2021 tarihinde su tutmaya başlayan Musa Tepe Barajı ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, barajın Türkiye ekonomisine yılda 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacağını belirtmişti.

Su tutulması için kapakları kapatılan Musa Tepe Barajına 2008 yılında kazma vurulduğu ve çalışmaların bu yıl tamamlandığı belirtildi. Şırnak güzergahının, Kuzey Irak sınırı sıfır noktasında Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan ve PKK'lıların Türkiye'ye sızmalarını önlemede büyük ölçüde etkili olacak 11 barajdan biri olan Musa Tepe Barajının hem sınır hattında PKK'ya karşı sızmaları önlemesi hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Ayhan Babat

