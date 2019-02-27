Türkiye Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni Resmi Gazete'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni vermesine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, BDDK'nın yaptığı incelemeler sonunda onay aldı ve faaliyet izni yayımlandı.

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı: "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."