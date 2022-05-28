Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji'ye ödül

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2017 yılından bu yana Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri' projesi önemli bir ödülün sahibi oldu. İstanbul'da düzenlenen ve sektörün önde gelen buluşmalarından birisi olarak kabul edilen 5'inci Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamındaki “3'üncü Enerjimiz Geleceğimiz” ödüllerinde büyük ödüle layık görüldü.

Enerji şirketinin yatırımlarının yer aldığı kırsal bölgelerde 2017 yılında bu yana gerçekleştirilen Evde Okullu Olduk, Önce Sağlık, Hijyen Sağlıktır ve Tasarruf Elimizde, Gelecek Evimizde projeleri ile şimdiye kadar 5 bin 770 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı ise 21 bini aştı. Projenin kazandığı ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın'a verdi.

“Eğitimlerle kadınların farkındalıklarını arttırıyoruz”

Akfen Holding Başkanvekili ve CEO'su Selim Akın, yatırımların bulunduğu kırsal bölgelerde her yıl farklı konularda düzenlenen eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 1000 kadına ulaşıldığını aktaran Selim Akın, “Teması sağlık olarak belirlenen 2018 yılında ise ‘Önce Sağlık' projesiyle 17 bölgede bin 500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla birlikte başlayan “Hijyen Sağlıktır” projesinde de 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşıldı. 2020 yılıyla başlatılan “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesine tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle ara verilse de, 2022 yılı ile birlikte yeniden uygulamaya geçildi. Şimdiye dek 16 çalışmada 1270 kadına eğitim verildi” ifadelerini kullandı.

Selim Akın, şimdiye kadar hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile toplamda 5 bin 770 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim verildiğine dikkat çekerek, projelerle dolaylı ve direk olarak ulaşılan kişi sayısının ise 21 bini aştığına dikkat çekti.

