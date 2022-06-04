Türkiye - Faroe Adaları MAÇI CANLI ANLATIM!

TÜRKİYE 2 - 0 FAROE ADALARI
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sol taraftan Cengiz Ünder'in kullandığı köşe atışında ön direkte Enes Ünal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
37. dakikada orta sahadan Enes Ünal'ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu defansın arkasına sarktı. Kerem'in vuruşunda ceza sahası dışına kadar gelen kaleci Nielsen meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Daha sonra seken topu alan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağından boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
47' GOL! Halil Dervişoğlu ile farkı 2'ye çıkardık. Enes'le verkaça giren Halil sol kanattan ceza sahasında girdi. Ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Halil, yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Halil Dervisoglu
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Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Kaan Ayhan
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Ari Mohr Jonsson, Hansson, Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen
Yedekler: Kristian Joensen, Lamhauge, Mikkelsen, Daniel Johansen, Nattestad, Bjartalid, Baldvinsson, Olsen, Edmundsson, Agnarsson, Vatnsdal, Andreasen
Teknik Direktör: Hakan Ericson
Gol: Cengiz Ünder (dk. 37) (Türkiye)
Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder (Türkiye), Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu