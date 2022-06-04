Türkiye, Faroe Adaları'nı 4 golle geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sol taraftan Cengiz Ünder'in kullandığı köşe atışında ön direkte Enes Ünal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
37. dakikada orta sahadan Enes Ünal'ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu defansın arkasına sarktı. Kerem'in vuruşunda ceza sahası dışına kadar gelen kaleci Nielsen meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Daha sonra seken topu alan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağından boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
47. dakikada sol kanattan Doğukan Sinik'in pasında topu alan Enes Ünal bekletmen pasını Halil Dervişoğlu'na aktardı. Halil'in sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti 2-0
64. dakikada Enes Ünal'ın baskısı sonucu kazanılan topu alan Dorukhan Toköz'ün ceza yayının sağından meşin yuvarlak kaleci Nielse'de kaldı.
82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nielsen'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0
85. dakikada orta sahada Enes Ünal pasını Yunus Akgün'e verdi. Ceza yayının sağında topla buluşan Yunus'un topuk pasında defasın arkasına sarkan Merih Demiral'ın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
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Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Kaan Ayhan dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz (Salih Özcan dk. 66), Cengiz Ünder (Yunus Akgün dk. 80), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Doğukan Sinik dk. 46), Halil Dervişoğlu (Serdar Dursun dk. 65), Enes Ünal
Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Tiago Çukur
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Ari Mohr Jonsson (Andreasen dk. 53), Hansson (Mikkelsen dk. 86 ?), Gunnar Vatnhamar (Edmundsson dk. 86 ?), Solvi Vatnhamar, Rolantsson (Agnarsson dk. 53), Johannesen (Olsen dk. 53)
Yedekler: Kristian Joensen, Lamhauge, Daniel Johansen, Nattestad, Bjartalid, Baldvinsson, Vatnsdal
Teknik Direktör: Hakan Ericson
Goller: Cengiz Ünder (dk. 37), Halil Dervişoğlu (dk. 47), Serdar Dursun (dk. 82), Merih Demiral (dk. 85) (Türkiye)
Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder (Türkiye), Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu