Türkiye, Filenin Sultanları'nı TRT 1'den destekleyecek

Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı mağlup ederek namağlup adını yarı finale yazdırdı. Türkiye - Sırbistan yarı final karşılaşması 3 Eylül Cuma günü saat 18.00'de TRT 1'den canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya karşısında 3-0'lık üstünlük elde ederek 7'de 7 yaptı.
Yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta oynanacak yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü saat 18.00'de canlı olarak TRT 1'de ekranlara gelecek.