İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye, Filistin'e Covid-19 salgını nedeniyle yardım yapacak

Türkiye, Filistin'e Covid-19 salgını nedeniyle yardım yapacak
Türkiye, Filistin'e Covid-19 salgını nedeniyle yardım yapacak

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin korona virüsle mücadele eden Filistin'e tıbbi ve mali yardım yapacağı bildirildi.

Türkiye, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden ülkelere yardımını sürdürüyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin korona virüsle mücadelede kapsamında Filistin'e tıbbi ve mali yardımda bulunacağı duyuruldu. Açıklamada, Filistin'in korona salgınıyla mücadeledeki çabalarının desteklenmesi amacıyla 5 milyon dolar yardım yapılacağı, ayrıca çok sayıda maske, özel kıyafet ve tıbbi ekipman gönderileceği aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, yapılacak yardım için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk hükümetine teşekkür ettiği ifade edildi.

Muhammed Rabah

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.