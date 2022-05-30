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Türkiye finalinde ikinci oldular, hedefleri ise Avrupa şampiyonluğu

Türkiye finalinde ikinci oldular, hedefleri ise Avrupa şampiyonluğu
Türkiye finalinde ikinci oldular, hedefleri ise Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest’in kapanış yarışları İzmir’de tamamlandı.

Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı organizasyonda 100'ü aşkın üniversiteden yüzlerce genç sporcu bir araya geldi. Yüzlerce genç sporcunun bir araya geldiği TÜSF GNÇ SporFest son buldu. Basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrim olmak üzere toplam 11 spor dalında şampiyonlar belirlendi.

Türkiye ikincisi oldular

Namağlup geldiği finali 93 - 91 kaybederek, Türkiye ikincisi olma başarısını gösteren Beykent Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Üniversiteler Basketbol Şampiyonası'nda yoluna devam edecek.
 

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