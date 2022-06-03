Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden Çevre Haftası'nda ‘Çevre' temalı sergi

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) ‘Çevre Haftası' kapsamında Kızılay Metro Sergi Salonu'nda düzenlediği ‘Çevre' temalı sergisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve TDMF Başkanı Rıza Özel katıldı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Yılın Basın Fotoğrafı yarışması içerisinde çevreye olan farkındalığa katkı sağlamak için “Çevre ve Doğa” kategorisini ekledi. Jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülen fotoğraflar, her yıl farklı noktalarda açılan sergilerle ve basılan görsel eserlerle de çevre duyarlılığına destek vermeye devam ediyor. Sergide 53 adet dernek tarafından ödüle layık görülen ödüllü fotoğraf, 40 adet Çevre ve Doğa fotoğrafları, 3 adet Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 yılı Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) fotoğraf Yarışmasında birinci seçilen fotoğraflar ve 7 adet Bakanlık tarafından sergide yer alması uygun görülen fotoğraflar olmak üzere toplam 103 adet fotoğraf yer aldı.

“Son üç yıldan bu yana da Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek adına bu projeyi çok önemsiyoruz”

TFMD Başkanı Özel burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin önemli olduğunu düşündükleri tanıtımı için çaba harcadıklarını belirterek, “Burada gördüğünüz sergide de 100 fotoğraf var. Biz TFMD olarak 1985 yılından bu yana aralıksız olarak Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nı yapıyoruz. Bu yarışma Türkiye'nin en eski aralıksız olarak yapılan fotoğraf organizasyonu. Bu yarışma her yıl 5 binin üzerinde karenin katıldığı, Türk medyasının en prestijli ödülleri arasında yer alıyor. Bu yarışma içerisinde biz 15 yıldır çevreye olan hassasiyetimizle çevre fotoğraflarını ödüllendirmeye başladık ayrı bir kategoride. Bu sayede Türkiye'nin çevresel konular ve doğal güzellikleri ile ilgili elimizde en büyük fotoğraf arşivi var. Son üç yıldan bu yana da Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek adına bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu anlamda farkındalığa da katkı sunmak istiyoruz. Bu anlamda dernek olarak üç yıldır Sıfır Atık Özel Ödülü veriyoruz. Ben burada gördüğünüz fotoğraflarla bu çabamızı göreceğinize inanıyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Demirtaş ise konuşmasında şunları söyledi:

“TFMD ile ortaklaşa düzenlediğimiz sergimizde yılın başarı ödülü alan 100 fotoğrafı hep beraber seyredeceğiz. Bunun şöyle bir anlamı da var: Bugün yaşadığımız bu döneme ait hem çevreyi ilgilendiren doğal güzelliklerinin yanında insanoğlu olarak bizlerin yapmış olduğu çevreye verdiğimiz zararlarla ilgili olarak da bir kayıt düşmek anlamında çok kıymetli. Dolayısıyla gelecek nesillerde bizden sonra çevremizi ve tabiatımızı emanet edeceğimiz geleceğimizin gençlerine de bu fotoğrafları birer belge olarak bırakacağız. Onlar da hep kıymetli olan değerlerimizi hem de zarar verdiğimiz konularla ilgili yol göstericilik yapacaklar ve gerekli tedbirleri alacaklar inşallah.”

Açılış konuşmalarının ardından TFMD Başkanı Rıza Özel ve Bakan Yardımcısı Demirtaş, serginin açılışı için temsili kurdele kesimi yaptıktan sonra sergiyi gezdi.

Mustafa Cenik - Mert Cerrahoğlu