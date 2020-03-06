Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri, 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü.

Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisinde İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri İsmail Coşkun'un Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roketten kaçan kadınların fotoğrafı birinci oldu.

Coşkun'un Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un 3 köprüsünün aynı karedeki fotoğrafı Türkiye Güzellikleri Kategorisinde üçüncü oldu.

İHA foto muhabiri Ömer Çetin'in atamasının gerçekleştiğini öğrenen öğretmen Ayşe Altay, eşi ve çocuğunun mutluluk gözyaşlarını yansıtan fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı ikincisi oldu.

Günlük Yaşam Kategorisinde Bahadır Muhlis Gökgül'ün Yozgat'ta çocukların eski halı ve kilimlerle halı saha yaptığını gösteren fotoğraf ise üçüncü oldu.

Derya Yetim