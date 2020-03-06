İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül
Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül

Türkiye’de 35 yıldır aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı. İhlas haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisi birincisi, Türkiye Güzellikleri Kategorisi üçüncüsü olurken, Ömer Çetin Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisi ikincisi, Bahadır Muhlis Gökgül ise Günlük yaşam Kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül - Tıkla İzle

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri, 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü.

Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisinde İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri İsmail Coşkun'un Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roketten kaçan kadınların fotoğrafı birinci oldu. 

Coşkun'un Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un 3 köprüsünün aynı karedeki fotoğrafı Türkiye Güzellikleri Kategorisinde üçüncü oldu.

İHA foto muhabiri Ömer Çetin'in atamasının gerçekleştiğini öğrenen öğretmen Ayşe Altay, eşi ve çocuğunun mutluluk gözyaşlarını yansıtan fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı ikincisi oldu.

Günlük Yaşam Kategorisinde Bahadır Muhlis Gökgül'ün Yozgat'ta çocukların eski halı ve kilimlerle halı saha yaptığını gösteren fotoğraf ise üçüncü oldu.

Derya Yetim

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.