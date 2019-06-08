Türkiye Fransa TRT 1 Canlı İzle| Türkiye Fransa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Türkiye Fransa TRT 1 Canlı İzle...A Milli Futbol Takımı, Fransa karşılaşmasıyla birlikte 571. maçına çıkacak. Geride kalan maçlarda milliler, rakipleri karşısında 216 galibiyet alırken, 221 kez de mağlup oldu. Fransa mücadelesiyle 571. kez sahaya çıkacak olan ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 271'i özel olmak üzere çıktığı 570 müsabakada biri hükmen olmak üzere toplam 216 galibiyet aldı. 133 defa berabere kalan milliler, 221 kez de rakiplerine mağlup oldu. Milli Takım, 243'ü deplasmanda, 247'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere, toplam 751 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesini 820 gole kapatamadı. İşte maça dair bilgiler..

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Şenol Güneş: “Futbol adına en iyisini yapmaya çalışacağız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın karşılaşacakları Fransa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Futbol adına en iyisini yapmaya çalışağız" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynanacak maç öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun da katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Güneş, "Yarını hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz. Önümüzde Fransa maçı var. Gruptaki en büyük rakibimiz, çıkmaya en büyük aday. Futbolcu yetiştiren, Dünya şampiyonu bir ülkeyle oynayacağız. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Futbol adına en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"Bize yakın en büyük rakip İzlanda"

Güneş, grupta büyük bir çekişmenin yaşandığını belirterek, "Grupta bir çekişme var. Bize yakın en büyük rakip İzlanda. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim asıl rakibimiz o olacak. Oynayacağımız futbol neleri yaptığımızı gösterecek. Oynadığımız rakibin oyuncuları iyi oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi döneminde oynayacağım en güçlü takımla oynayacağız. Bunu değerlendireceğiz. Takım savunmasını iyi yapıp kontraya iyi çıkabilen, her üç bölge başarılı olan bir takıma karşı üç bölgede de iyi işler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var"

Deschamps'ın iyi bir teknik adam olduğunu söyleyen Güneş, "Deschamps, futbolcu ve antrenör olarak iyi birisi. Takımında da çok başarılı. Bir antrenör için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, Dünya Kupası'nı almak, üst seviye işler yapmak gurur verici. Biz kendimizi anlatıyoruz. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerindeki açığı bir günde kapatamayız. Fransa'nın yeri belli, bizim yerimiz belli. Ama bu teslimiyet değil. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var. Bir puana da olumlu bakıyorum" diye konuştu.

Didier Deschamps: "Epey ateşli bir atmosfer yaşanacak"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Konya'da oynayacakları Türkiye maçı öncesi, "Burada epey ateşli bir atmosfer yaşanacak" dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Fransa maçının öncesinde, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak maçın değerlendirmesinde bulunan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Türkiye deyince şunu çok net söyleyebiliriz; Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde maç oynamaya gelen takımlar her zaman çok tutkulu, çok ateşli taraftar kitlesiyle karşılaşıyorlar.

Buradaki hava sıcaklığını da hesapladığımız zaman epey ateşli bir atmosfer yaşanacak. Sezonun bu dönemi bütün takımlar için zor. Futbolcular farklı tarihlerde sezonu bitirdi. İki takım için de bu anlamda zor. Aynı şeyler Türkiye için de geçerli. Biz 1 maç oynadık, Türkiye 2 hazırlık maçı oynadı ama bunlar bir bahane olamaz" şeklinde konuştu.

Milliler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya'da oynayacağı Fransa maçı öncesinde Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçında yarın oynayacağı Fransa mücadelesi için dün Konya'ya geldi. Burada kampa giren ay-yıldızlılar, bugün Konya Mevlana Müzesi'ni gezdi. Milliler, müze yetkilileri eşliğinde türbeyi ve müzeyi gezerken, burada Mutasavvuf ve şair Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı ve düşünceleri ile Mevlevilik hakkında bilgi aldı.

Mevlana'nın sandukası başında dua eden kırmızı-beyazlılar, müzedeki eserleri dikkatle inceledi.

Gezi sırasında vatandaşlar milli futbolculara yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gezinin ardından A Milli Takım oyuncular toplu fotoğraf çektirdi ve kamp yaptıkları otele geri döndü.