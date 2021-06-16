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Türkiye - Galler Canlı Anlatım

Türkiye - Galler Canlı Anlatım
Türkiye - Galler Canlı Anlatım

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 0-0 GALLER

CANLI ANLATIM

 9' Hızlı kullanılan serbest vuruşta Cengiz sağ kanatta hareketlendi. Cengiz, ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'a pasını verdi. Burak gelişine vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

6' Kalemizde büyük tehlike! Ceza sahası içinde topla buluşan Ramsey, şık bir çalımla Çağlar'dan sıyrıldı. Ramsey'in direk dibine vuruşunda Uğurcan'dan çok kritik bir kurtarış geldi.

3' Galler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ben Davies'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadeleye Galler başladı. 

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay, Ozan, Kenan, Hakan Çalhanoglu, Cengiz Ünder, Burak

Galler: Ward, Davies, Mepham, James, Morrell, Rodon, Allen, C. Roberts, Moore, Ramsey, Bale

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