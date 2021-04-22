Türkiye Gazetesi 51 yaşında! Mücahid Ören: Gazete temelimiz

Rabb'imize şükürler olsun ki, yarım asır önce çok büyük emeklerle dikilen bu fidan, kısa sürede devasa bir çınara dönüştü ve bugün 51. yıla ulaştı.

Hakikati haykırma gayesiyle çıktığı yolda ülkemizin ismini şerefle taşıyan gazetemiz, memleketin karşılaştığı her badirede demokrasiye tam bağlı ve daima milletimizin yanında yer alan çizgisiyle gönüllerde çok özel bir yer edindi.

Bu sevgi ve güven sebebiyledir ki, geride bıraktığımız yarım yüzyılda gazetemizin 1 milyon 424 bin tiraj rekoruna yaklaşan bile olmadı.

Ülkemizin her köşesinde, gazetemizi okuyucularımızın kapısına kadar ulaştıran yaygın dağıtım ağımız, Türk basınının bugün içinden geçtiği zor süreçte bizi güçlü kılan en önemli unsurlardan biri olmuştur.

51. yılımızda bu dağıtıcılarımızdan birkaç “tadımlık” hatırayı da bu sayfalarda bulacaksınız.

Basın dünyamızın huzur veren ulu çınarı, kuruluş amacından sapmadan, demokrasiye, millî ve manevi değerlere sahip çıkan yayın çizgisini titizlikle muhafaza ederek yoluna devam edecektir.

İhlas Holding'in, medya kuruluşlarımızın ve diğer bütün şirketlerimizin temel taşı olan gazetemizin 51. yaş gününü tebrik ediyor, başta dağıtıcılarımız olmak üzere, okuyucularımız, arkadaşlarımız, habercilerimiz, kalem ve sanat erbabımız, matbaa ekibimiz, abonelerimiz ve reklam verenlerimiz olmak üzere, bu başarıda bizlerle omuz omuza yürüyen herkese teşekkür ediyorum.

Cenab-ı Hak, kurucumuz merhum Dr. Enver Ören Ağabey'imizden ve yol arkadaşlarından gani gani razı olsun. Onların attığı sağlam temeller üzerinde kararlı bir şekilde ikinci yarım asra yelken açıyoruz.

Bu gurur ve mutluluk hepimizin.

Nice asırlara Türkiye gazetesi.

Ahmet Mücahid Ören

İhlas Holding

Yönetim Kurulu Başkanı