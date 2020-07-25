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Türkiye gazetesi kutlu davaya öncülük etti

Türkiye gazetesi kutlu davaya öncülük etti
Türkiye gazetesi kutlu davaya öncülük etti

Türkiye gazetesi çıktığı günden bu yana Ayasofya davasında öncülük eden kuruluşlardan biri oldu

Gazetemiz, Ayasofya'nın Müslümanların hizmetine sunulması için 1990'da kampanya başlattı. 55 milyonluk ülkeden 1 milyon imza geldi. Gazetemizin pencerelerinden sarkıtılan metrelerce uzunluğundaki imza metni sokaklara taştı. Arzuhâl TBMM Dilekçe Komisyonuna sunuldu. Ancak siyasi irade alınamadı. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi TGRT Haber'den verdi. 25 Mart 2019 tarihli nüshamızda "Ayasofya cami oluyor" dedik. Ve 16 ay sonra Ayasofya aslına rücu etti.

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