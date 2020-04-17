İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Gazetesi yaşlılara kol kanat oldu

Türkiye Gazetesi yaşlılara kol kanat oldu
Türkiye Gazetesi yaşlılara kol kanat oldu

Hatay’da Türkiye Gazetesi dağıtım elemanları, korona virüs sebebiyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, gazetelerini teslim ettikten sonra market alışverişlerine de gönüllü destek veriyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de yayılması üzerine önlem amaçlı olarak 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Temel ihtiyaçlarını giderebilmek için yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara Türkiye Gazetesi de yardım elini uzattı.
Türkiye Gazetesi, okurların adreslerine temel gıda ihtiyaçlarını ve market alışverişlerini de ulaştırıyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde birçok adrese gazete ulaştıran gazete dağıtıcıları, her sabah motosikletiyle dağıttığı gazetenin yanı sıra 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan okurların da market ihtiyacını karşılıyor.
Türkiye Gazetesi okurlarından Mehmet Esmergil, bu hizmetten dolayı memnun olduğunu belirtti. Evine gazete dışında temel gıda ürünü de götürülen Salih Çetindağ ise bu hizmetten dolayı Türkiye Gazetesi yetkililerine teşekkür etti.

Adem Karagöz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.