Türkiye Gazetesine 'En iyi haber ' ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 12. kez düzenlenen “İstanbul Tüketici Ödülleri” sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen ödül törenine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür yardımcısı Mikail Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan ödül töreni, kanun eşliğinde kum gösteri sanatçısının performansı ile devam etti. Ardından haklarını arayan 3 bilinçli tüketiciye ödülleri takdim edildi. Müşteri Memnuniyetini ilke edinen firma ve esnaflara ödülleri, bilimsel çalışma ve basın ödülleri verildi. Türkiye Gazetesinden Ekonomi Şefi Canan Eraslan'a yapmış tüketicinin haklarını gözeten haberlerinden dolayı en iyi haber ödüllüne layık görüldü.

“İstanbul'da 50 noktada 9 çeşitli ürün”

Vatandaşların uygun fiyatlı ürün satın almaları için yaptıkları çalışmaları anlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “ Pazarda satılan ürünlerin uygun fiyatlı olması ve vatandaşımızın memnuniyetini de ön planda tutma gayretindeyiz. Bunun en yakın örneği ise Şubat ayı içerisinde başlattığımız tanzim satış organizasyonudur. İstanbul'da 50 noktada 9 çeşitli ürün ile vatandaşımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartabilecek bir anlayış ile hizmet sunduk. Satılan ürünlerde fiyatlar ile ilgili dengelemeyi sağlayarak enflasyonla topyekün mücadelede yerli ve milli üretim anlayışı içerisinde vatandaş odaklı bir hizmeti de o noktalarda sunmuş oluyoruz. Bunları yaparken Tüketici hakları Zabıta Birimimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerimiz arasında en önemli birimlerimizden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

“Esasında gizli zam yapıldı”

Gazeteciliğin tüketici haklarının korunmasını esas aldığını ifade eden Türkiye Gazetesi Ekonomi Şefi Canan Eraslan, “ Normal yaşantımızda ters giden olayları haber yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği ödülde bu emeğin karşılığıdır. Dolarda hızlı bir yükselme vardı, zam fırsatçıları o dönemde hakikaten çok fazla girdi hayatımıza. O dönemde seri haberlerimiz ile tüketicilerin yanında olmaya çalıştık. Cebimizden gram gram çalıyorlar, yerli malı bilinsin başlıklı haberlerimizi servis etmiştik. Yaptığımız bu haberler ile ödül aldık. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız zam yapılırken gramajlar düşürüldü. Eskiden 1000 gram olan bir ürün 900 grama düşürülerek zam yapılmamış gibi gösterildi. Esasında gizli zam yapıldı, bunları ortaya çıkarttığımız bir haber yapmıştık” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Murat Ergin

