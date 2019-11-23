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Türkiye gazetesinin manşeti doğrulandı

Türkiye gazetesinin manşeti doğrulandı
Türkiye gazetesinin manşeti doğrulandı

”Sözcü yazarı Rahmi Turan, meçhul kaynağına dayanarak Külliye’ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti. İnce ise, “İspat edin, kendimi yakarım” restini çekti.

Önceki gün manşetten verdiğimiz “Kemal Bey'in ince hesabı” haberiyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de görüştüğü iddia edilen CHP'li ismin Muharrem İnce olduğu dile getirildi. İddiayı ortaya atan Sözcü yazarı Rahmi Turan, şu açıklamayı yaptı:

“Uzun bir süredir tedavim nedeniyle Londra'dayım. Yani ortadan kaybolduğum falan yok. Son 2 gündür tedavimin yoğunluğu nedeniyle Türkiye'de olan bitenle çok ilgilenemedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de şimdi sizden öğrendim. O zaman Saray'a yakın kaynağımın bana söylediği ismi açıklamak istiyorum.
Kaynağımın bana söylediğine göre, Saray'da Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş. Hatta kaynağım İnce'nin hangi araçla geldiğini, saat kaçta Saray'a girdiğini, kaçta çıktığını dakika dakika söyledi. Ben de gazetecilik refleksiyle aldığım bu önemli bilgiyi köşemde isim vermeden yazdım. Gelinen durum, bu ismi açıklamamı şart koştu. Ama önemli bir şeyi belirtmek istiyorum. Bu görüşme ve isimler, kaynağımın iddiası. Ben de bu önemli iddiayı Türkiye gündemine taşıdım. Bakalım taraflar şimdi ne diyecek…"

Bu açıklamanın bir televizyon kanalında okunmasının ardından kanala bir mesaj gönderen Muharrem İnce, “Böyle bir görüşmeye dair kanıt varsa Taksim'de kendimi yakarım” dedi.

Yaşanan bu gelişmeler, manşetimizde belirttiğimiz gibi sözkonusu iddianın kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak adayın önünü kesmeye yönelik olduğunu ortaya koydu.
 

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