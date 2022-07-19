Türkiye genelinde konut satışları artmaya devam ediyor

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 150 bin 509 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 olarak gerçekleşti. Emlakçılar konut satışlarının İstanbul'da Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde artığını belirterek, yabancılara yapılan satışların bu bölgeden gerçekleştiğini söyledi. Bahçelievler bölgesinde hizmet veren emlakçılar bölgelerinde bulunan ortalama konut fiyatlarının 1 milyon lira ile 4 milyon lira arasında olduğunu söyledi. Emlakçılar mal sahiplerinin fiyatları çok fazla yüksek tutarak talebin azalmasına sebep olduğunu söyledi.

İstanbul'da 13 bin 303 konut satışı gerçekleşti

Konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 726 bin 398 olarak gerçekleşti.

"Kiralık daire bulamayanlar satılık dairelere yöneliyor"

Emlakçı Ramazan Akar, Türkiye genelinde konut satışlarının arttığını söyleyerek, "Daha çok İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi ve Esenyurt ilçesinde konut satışları arttı. Bahçelievler bölgesinde satışlar biraz durgun. Mal sahipleri fiyatları çok fazla yüksek tutuyor. Bu yüzden satışlar azalabiliyor. Kiralık dairelere çok fazla talep var ancak kiralık daire arzı çok az. Kiralık daire arayan vatandaşlar ev bulamadığı için satılık dairelere bile yöneliyorlar. Yabancılara ise Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesinde satışlar daha fazla yapılıyor. Bahçelievler bölgesinde çok fazla yabancıya satış yok" dedi.

Emlakçı Felemez Demir ise "Bahçelievler tarafında çok fazla satış yok ancak Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri taraflarında çok fazla talep var. Yabancılar da bu bölgelerden yoğun bir satın alma gerçekleştiriyorlar. İstanbul Bahçelievler bölgesinde bir dairenin ortalama fiyatı 1 milyon lira ile 4 milyon lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş