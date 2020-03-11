Türkiye genelinde korona virüs önlemleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi korona virüse karşı önlemler alınıyor. TBMM Ziyaretçi Kabul binası korona virüse karşı ilaçlandı. Teknik ekipler ziyaretçi binasında, ziyaretçilerin binaya girdiği kısımda ilaçlama çalışması yaptı. Ekipler, hidrojen peroksit bileşiği olan tozu binaya püskürttüler ve sıvı dezenfektan ile temizlik yaptı.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

Okullarda "korona virüs" önlemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları yürütülürken, Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardaki dezenfekte çalışmaları yoğunlaştı.

Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Karabük Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu'nda sınıflar, yönetici odaları, öğretmen odası, lavabolar tek tek dezenfekte edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak virüs başladığı andan itibaren başta öğretmenler, öğrenci ve velilere eğitimlerin verildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının planlaması ve Karabük Valiliğinin himayelerinde çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Vargeloğlu, "İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğretmen ve tüm personellere eğitimler verildi.

Öğretmenlerimiz tarafında da öğrencilerimize hijyen eğitimi verildi. 9 Mart'ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak hijyen çalışması gerçekleştirdik. Tüm okullarımızda sıvı sabun, yüzey temizleyici gibi malzeme noktasında okullarımızda herhangi bir eksik yok. İl Sağlık Müdürlüğümüz bütün eğitim ve bilgilendirmeleri gerçekleştirdi" dedi.

"Gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler"

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği destekleriyle dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, Karabük Belediyesiyle de ortaklaşa yeni bir çalışmanın başlatıldığını aktaran Vargeloğlu, şunları kaydetti:

"Karabük ilinde bütün okullarımızın dezenfeksiyonu gerçekleştirilecektir. Okullarımızın hijyen noktasında bir sıkıntısı yok. Velilerimiz, öğrencilerimizi Bakanlığımızın bir talimatı olmadan, açıklaması olmadan gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler."

Ersin Turan - Rıdvan Bostancı

Kırıkkale'de ‘korona virüs' önlemleri arttırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından Kırıkkale'de insanların ortak kullanım alanları olan okul ve ibadethanelerde dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran ‘korona virüs' salgınına karşı Kırıkkale genelinde ortak kullanım alanları olan okullar, ibadethaneler, parklar, otobüs terminali ve duraklarda ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Başta kent merkezi olmak üzere ilçelerde de ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Yahşihan Belediyesi de ilçe merkezindeki okul ve ibadethane gibi insanların ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürdü. Kırıkkale'de de, şu ana kadar ‘korona virüs' hastalığına yakalanan kişinin olmadığı öğrenildi.

"Halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı"

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Bugün sabah Valimiz, Kaymakamımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, camilerimiz, alışveriş merkezleri, duraklarımız, halkımızın bire bir temas ettiği alanlarda ilaçlama yapıldı” dedi.

"Hijyene önem versinler”

İlerleyen günlerde de vatandaşlara bilgilendirici broşürlerin dağıtılacağını da ifade eden Türkyılmaz, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki okullara ‘korona virüs' ile ilgili gerekli bilgi ve broşürleri hazırlatıyoruz. Korunma yönleri, hijyenle, evdeki bakım ve temizliklerle ilgili yeterli bilgiler de vereceğiz. Özellikle sokakta oynayan genç kardeşlerimden ricam şu; evlere girdiklerinde bol su ile ellerini yıkayıp hijyene önem versinler” şeklinde konuştu.

Kadir Arslan - Hasan Ay

Zeytinburnu Belediyesi'nden korona virüs önlemi

Zeytinburnu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri okullar, camiler, kamu kurumları ve belediye hizmet birimlerinde dezenfektan uygulaması yapıyor.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı Zeytinburnu Belediyesi dezenfekte çalışması başlattı. Belediye, mevsimsel hastalıkların yanı sıra korona salgınına karşı da önlem aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 ekip ile dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, spor tesisleri, millet kıraathaneleri ile belediye hizmet araçları dezenfekte edilmeye devam edilirken, 49 devlet okulu, 72 cami, şadırvanlar ve umumi tuvaletlerde de çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Zeytinburnu ilçesindeki ilkokul öğrencilerine korona virüsüne karşı hijyen, temizlik ve sıfır atıkla ilgili seminer verildi.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç

Sakarya'da AVM'den dezenfektanlı korona önlemi

Türkiye'de korona virüsünün görülmesinin ardından, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan AVM'de girişlerde önlemler en üst seviyeye çıkartılarak, gelen vatandaşların el dezenfektanı uygulamasına geçildi.

Türkiye'de görülen korona virüsü ardından Serdivan AVM'de önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Tüm temizlik işlemlerinde özel dezenfektan ürünleri kullanan AVM'nin giriş kapılarında da AVM ziyaretçileri için el dezenfektanı uygulamasına geçildi. Ayrıca AVM'nin kapalı olduğu saatlerde tüm alanlarda dezenfektan uygulaması yapılıyor. Temizlik hizmetlerini uluslararası bir firmadan alan AVM'de tüm hizmetlere ait Korona Eylem Planı ve önlemler ilgili birimlerce takip edilerek, titizlikte uygulanmakta olduğu duyuruldu.

Maç öncesi korona virüse karşı önlem aldılar

TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Akhisarspor maçı öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıkıldı.

Ligin 27. haftasında Adana Demirspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Türkiye'de de görülen korona virüs nedeniyle TFF yetkilileri maç öncesi futbolcu, hakem ve teknik direktörlere el dezenfeksiyonu sıktı.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında artık liglerde oynanacak maçlar öncesi el dezenfeksiyonunun uygulanacağı öğrenildi.

Umutcan İşledici

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç

Umutcan İşledici

Umutcan İşledici