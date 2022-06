Türkiye genelinde LGS heyecanı sona erdi

Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin ter dökeceği LGS sınavı sona erdi. İstanbul'da on binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koştu. Veliler ise okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

İLGİLİ HABER LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

İstanbul'da LGS heyecanı

Ataköy Atatürk Ortaokulu'nda sınava giren öğrencilerden Öykü Temiz "Çok yoğun bir tempoydum. Kendime ayıracak vaktim yoktu neredeyse. Bir şekilde atlattık. Beklentim yüzde 10 içerisine girmek beni mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Anne Sema Temiz ise "Ben çocuğumla gurur duyuyorum. Hepsi güzel şekilde emek verdiler. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Elimizden gelen desteği verdik. Hayatını kendi kuracak. Doğru adımları atmasını sağlamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce karar onun kararı. Güzel bir sınav geçireceğine eminim" şeklinde konuştu.

Sınava giren öğrencilerden Kerem Uçar ise "Sürekli çalıştım. İyi notlar aldığım zamanlar oldu. Kötü notlar aldığım zamanlar oldu. Böyle bir yıl geçti. Bence güzel bir yıl geçti. Şimdi bir yıllık emeğimin karşılığını almaya geldim. Umarım alır. Korktuğum bir ders yok. Matematiğin yine zor olacağını düşünmüyorum. Sınavdan korkmuyorum" şeklinde konuştu.

Bir başka öğrenci İsra Naz Aydın da heyecanlı ve kaygılı olduğunu ancak sınavdan başarılı bir sonuç almaya çalışacağını söyledi.

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınavda 1 milyon 236 bin öğrenci ter dökecek. 2 oturum halinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavında (LGS) ilk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru için öğrencilere 75 dakika süre verildi.

İkinci oturumda ise matematik ve fen soruları bulunurken öğrencilere 40 soruyu çözmeleri için 80 dakika verildi.

Sivas'ta veli ve öğrencilerin LGS stresi

Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler ilk olarak okul bahçelerine, ardından ise salonlara alındı. Kent genelinde 191 okulda, 579 salonda, 8 bin 429 öğrenci sınavda ter döktü. Öğrencilerin velileri ise okul önlerinde çocuklarının çıkmasını heyecanla bekledi.

Kırıkkale'de maskesiz LGS heyecanı

Kırıkkale'de, okullara gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Aileler de sınav yapılan okulların önünde çocuklarını bekledi. Merkezi sınav, iki oturum halinde il merkezinde 37, ilçelerde 25 olmak üzere toplamda 62 ortaokulda gerçekleştirildi. Kent genelinde 3 bin 453 öğrenci 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

Ankara'da öğrencilerin ter dökeceği LGS sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS sınavı sona erdi.1 milyon 200 binden fazla öğrencinin katılım sağladı. LGS sınavının ilk oturumu bugün saat 09.30'da başladı, ikinci oturumu ise saat 11.30'da sona erdi.

Öğrenciler toplamda 90 soruya cevap verdi

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri oldu. Sözel, sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

“Kendi okudukları okullarda sınava girdikleri için rahatlar, güvende hissediyorlar”

Kızını LGS sınavı için okula getiren baba Cihat Çakmak, “Kızımı sınava getirdik ailesi olarak. Yıl boyu emek verdiler, çalıştılar. Özellikle annelerimiz peşlerinde gezdi. Şimdi de okullarına emanet ettik. Heyecanlıydı, yaşları bir hayli küçük çünkü. Ama iyi bir durum var. Kendi okudukları okullarda sınava girdikleri için rahatlar, güvende hissediyorlar. Bizim için bu iyi bir şey oldu. Yaşları küçük olduğu için streslilerdi. Okul dışında dışarıdan destek aldık. Onunla birlikte eksiklerini tamamlamaya çalıştık. Sınav sonrası için bir tatil programı yaptık kızımızla, ailemizle. Çekirdek aile tatile çıkacağız hep birlikte” diye konuştu.

“Girerken çok heyecanlıydı”

Sınava giren kızı kadar heyecanlı olan başka bir baba Osman Arslan, “Kızımız sınava girdiği okulda okuyor, Ayten Şaban Diri'de. Okulumuzdan çok memnunuz. Okul gerekli önemi gösterdi. İmkanlarımızı da zorladık dershaneye de gönderdik. Son dönem özel ders aldırdık. Özel derse gitti geldi. Sonucunu bekliyoruz, inşallah hayırlı olur. Girerken çok heyecanlıydı. Son gün yatamadı. Sabah kahvaltıdan sonra istifra etti. Çok heyecanlıydı. Bu heyecanını nasıl yeneceğini bilmiyorum. Sınav sonrasında okullarının planı var gezi düzenleyecek streslerini atmaları için” dedi.

İzmir'de LGS heyecanı

İzmir'de öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara geldi. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı.

İzmir il genelinde 644 okul, 3 bin 695 salonda düzenlenen LGS'ye 52 bin 763 öğrenci katıldığı ifade edildi. Çocuklar okullarında sınav sorularını cevaplarken aileler de okul dışında kaldı. Bazı aileler kamp sandalyeleriyle çocuklarının sınavdan çıkmalarını bekledi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Şehit Dursun Acar Ortaokulunda sınava giren çocuğunu bekleyen velilerden Hakan Pazan, “Evladımız sınavda, biz de aileleri olarak buradayız. Onların yanında olamasak da kalben yanlarındayız. İnşallah sınavları başarılı geçer. Öğrenciler kendi okullarında sınava giriyor, bu uygulamadan çok memnun kaldık. Eskiden sınava geç kalmalar yaşanıyordu ama o bu sene atlatıldı. İnşallah en güzel okullara girerler” dedi.

“Hayatlarının ilk sınavı”

Sınava giren çocuğunu bekleyen velilerden Batur İşyapan da öğrencilerin pandemide zor bir sene geçirdiklerini ifade ederek, “Çocuklar uzaktan eğitimle okudular. Onlar için zor bir LGS olacak. Tüm veliler senelerdir çocuklarına emek veriyorlar. Allah emeklerimizin karşılığını versin inşallah. Hayatlarının ilk sınavı. İnşallah hepsi doğru yerlere varıp emeklerinin karşılığını alır” diye konuştu.

Tokat'ta kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu

Tokat'ta 163 sınav merkezinde, 508 salonda, 7 bin 310 öğrenci LGS'ye girdi. Kimlik kartını kaybeden adaylar, velileriyle birlikte nüfus müdürlüğüne gitti. İşlemlerini yaptırarak sınava giriş için geçici belgelerini alan öğrenciler sınava yetişmek için stres yaşadı.

İl merkezinde 5 öğrenci geçici kimlik belgesi almak için nüfus müdürlüğüne başvurdu. Kimlik kartını kaybeden öğrencilerden Mehmet Çakal, “Sınav öncesinde hazırlık yaptım ama kimliğimi bulamadım. Cep telefonumda kimlik kartımın fotoğrafı vardı ona güvendim. Kabul etmediler” dedi.

Baba Eyüp Çakal ise oğlunun kimliğinin birkaç aydır kayıp olduğunu ifade ederek, “Aslında daha önce almamız lazımdı. Telefonunda kimlik kartının fotoğrafı vardı. Onla sınava girebilir zannettik. Ama olmuyormuş. Koşarak buraya geldik. Sınava yetişmeye çalışacağız” diye konuştu.

Antalya'da 34 bin öğrencinin LGS heyecanı başladı

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde bulunan İstiklal Ortaokuluna gelen öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Aileler de sınav yapılan okulun önünde çocuklarını bekledi. Kent genelinde 34 bin öğrenci 2 yıl aradan sonra maskesiz olarak sınava girdi.

"Allah hepsinin emeğinin hakkını versin"

Kızının sınav için dershaneye gittiğini belirten Gülay Suay, "Ben Fen lisesi kazanmasını istiyorum. Yine de kararı kızıma bıraktım. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah hepsinin emeğinin hakkını versin. İlk kızımda girmişti ondan ötürü alıştım heyecanım yok. Hatta gelmemi istemedi, ben kendim geldim" dedi. Veli Turan ise "Kızımı girdi. Heyecan var. 8 yılın emeği var. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa'da LGS heyecanı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik olmadı, 2018'den bu yana uygulanan sınavın aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam etti. Öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Sınav heyecanını sınava giren çocuklar yaşarken, aileler ise okulların kapılarında çocuklarına dualar ederek sınav heyecanına ortak oldu.

Malatya'da LGS heyecanı

Kentte öğrenciler aileleri ile birlikte sabahın erken saatlerinde LGS'ye girecekleri okullara geldi. Okul girişinde bekleyen öğrenciler, tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Çocuklarını okul dışında bekleyen aileler ise büyük heyecan yaşadı.

Eskişehir'de LGS heyecanı başladı

Sınavların yapılacağı okullara erkenden gelmeye başlayan öğrenci ve veliler, heyecanlı şekilde sınav saatini bekledi. Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu'nun dışında bekleyen velilerin, sınav başlangıcından sonra da bekleyişlerinin sürdüğü görüldü. Bazı vatandaşların ise okul dışında Kur'an okuyarak çocukları için dua ettiği gözlemlendi.

Öte yandan sınav süresince il genelinde; 23 kurye, bina sorumlusu, öğretmen ve salon başkanı olmak üzere bin 648 personel görev aldı. Sınav alanlarının güvenliğinin sağlanması için ise bin 214 emniyet ve jandarma personeli çalışmalarını sürdürdü.

Kayseri'de LGS heyecanı sona erdi

LGS'ye girecek öğrenciler aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullarda hazır bulundu. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine ardından sınava girecekleri salonlara alınırken, velilerin heyecanlı bekleyişleri gözlemlendi.

2 çocuğunu sınava getiren veli Vural Çakır, “Çocuklar kadar bizlerde heyecanlıyız. Benim iki çocuğum var. Bugün LGS'ye giriyorlar. Allah bütün çocuklara zihin açıklığı versin. Başarılı olsunlar ve haklarında hayırlı olan ne ise o olsun” dedi.

Elazığ'da öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü

Elazığ merkez ve ilçelerde toplam 137 sınav merkezinde 8 bin 337 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler ise Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

LGS'ye gireceğini aktaran öğrencilerden Muhammet Miraç Altun, “Elazığ Merkez Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda okuyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. LGS sınavına gireceğim. Heyecanlıyım. Diğer arkadaşlarım da heyecanlı. Pandemi ve deprem bizi biraz etkiledi ama sağ olsun hocalarımız bize destek verdi. Yanımızda olup sorularımızı çözdü. Hedefim Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'ni kazanmak. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

“Umarım emeklerimizin karşılığını alırız”

Öğrencilerden Mevlüt Efe Gür ise, “Bugün LGS sınavına gireceğiz. Bu sezon güzel bir şekilde çalıştık, umarım emeklerimizin karşılığını alırız. Herkese başarılar diliyorum. Öğrenci arkadaşlar sınavda panik yapmasınlar ve dikkatli olsunlar” şeklinde konuştu.

“Sınava çok çalıştı kendisine güveniyorum”

Sınava giren bütün öğrencilere başarılar dileyen velilerden Mahmut Özdemir de, “Umarım her şey istedikleri gibi olur, emeklerinin karşılığını alırlar. İnşallah öğrencilerimizin önleri hep açık olur. Benim de oğlum sınava girdi. Sınava çok çalıştı kendisine güveniyorum. Allah'tan her şeyin hayırlısını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kızının sınava girdiğini belirten Ayşe Kaya ise, “Çok heyecanlıyım, ayrıca çok mutluyum. Keşke ben de öğrenci olsaydım, ben de sınava girebilseydim. Çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Kızımla beraber bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Afyonkarahisar'da LGS sorunsuz bir şekilde sona erdi

LGS kentte çok sayıda sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde sona erdi. LGS sınavı 2 oturum halinde yapıldı. ‘Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ilk oturumda adaylara 75 dakika yanıtlama süresi verildi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturum matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği sayısal oturumda ise öğrencilere yanıtlamaları için 80 dakika verildiği açıklandı.

Okul bahçelerine girilmesine izin verilmeyen veliler ise okul dışında boş buldukları kaldırım ve ağaç altlarına oturarak bekledi. Birçok veli yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerimleri okuyarak çocuklarının iyi bir sonuç almaları için bol bol dua ettiler.

Tekirdağ'da çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da binlerce öğrenci iyi bir liseyi kazanabilmek için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katıldı. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler ise dışarıda ter döktü.

İlk oturumu tamamlayan öğrenciler dinlenmek için okul bahçesine çıktığında çocuklarını görmek isteyen anne ve babalar okul kapısına akın etti. Yanlarında getirdikleri su ve yiyecekleri sınav arasında bekleyen çocuklarına ulaştırmak isteyen aileler birbirleriyle yarışırken, kimi veliler ise tel örgülere tırmandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nda LGS sınavına giren yüzlerce öğrenci, sınavın tamamlanmasının ardından heyecanlarını paylaşmak için ailelerinin yanına gitti. Bazı öğrencilerin yüzünden sevinç okunurken, bazıları ise sınavdan buruk ayrıldı.

Sınavını tamamlayarak ailesinin yanına gelen Zeynep Berre Tansu, “Sınavım gayet güzel geçti, birazcık zorlayıcı sorular da vardı aralarında ama gayet güzeldi. Diğer LGS öğrencilerine, seneye olan LGS öğrencilerine başarılar diliyorum şimdiden. Genellikle sözelim iyi olduğu için sözele çalıştım sayısalım iyi olmadığı için. Gayet güzeldi. Sosyal Bilimler Lisesine gitmek istiyorum” dedi.

Öğrencilerden Özgür Bayraktar ise, "Sınavım iyi geçti, çok hazırlandım. Matematik ve fen sınavında zorlandım. Hedefim Anadolu lisesi" dedi.

Kars'ta LGS heyecanı sona erdi

Kars'ta da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan sınav saat 09.30 itibari ile başlamıştı. Sınavda öğrenciler içerde ter dökerken, veliler ise okul dışında çocuklarının iyi bir sonuç alması için bol bol dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, LGS'nin kentte 161 okul ve 335 salonda sorunsuz bir şekilde başladığını ifade etti. Acay, “İl Genelinde 4 bin 814 öğrenci sınava girecek ve 1396 öğretmen görev yapıyor. LGS sınavı 2 oturum halinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumun ise 11.30'da başladı. ‘Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ilk oturumda adaylara 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere yanıtlamaları için 80 dakika verilecek” dedi.

Valilik uyarıda bulundu

Öte yandan Kars Valiliği sınav saatinde iş makinelerinin çalıştırılmaması ve inşaatlarda çalışma yapılmaması konusunda uyarıda bulundu. Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Sınav günü ve saatinde tüm vatandaşlarımızdan çocuklarımızın geleceği için sınavların yapılacağı okullarımızın yakınlarında ve çevresinde bulunan iş makinelerinin çalıştırılmaması ve inşaatlarda çalışmaların durdurulması, ayrıca sınav saatinde trafikte bulunan araçların sürücülerinin de korna kullanmamaları konusunda anlayış ve hassasiyetlerini bekliyoruz” denildi.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci - Mustafa Kurtulan - Mert Taha Varol - Hasan Ay - Ömer Faruk Karataş - Yunus Özkan - Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri - Nurhan İçmez - Ertuğrul Gün - Ali Kamur - Hasan Eryılmaz - Şevket Can Çikot - Abdullah Güçlü - Mükremin Kaya - Sedat Erbak - Mevlüt Tınas - Halil Dağ - Tunay Özdemir

İLGİLİ HABER Bakan Özer, LGS çerçevesindeki sınavın canlı olarak takip edildiği merkezde