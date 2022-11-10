Türkiye genelinde öğrenci yurtlarında 'deprem' tatbikatı

Düzce

Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 11 bin öğrenci aynı anda deprem tatbikatına katıldı.

AFAD tarafından ülke genelindeki tüm yurtlarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Düzce'de bulunan 10 Kredi Yurtlar Kurumunda aynı anda gerçekleştirilen deprem tatbikatına, Mahpeyker Kız Öğrenci Yurdunda Düzce Valisi Cevdet Atay ile AFAD, UMKE, arama kurtarma dernekleri, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de katılım sağladı. Öğrenciler, siren sesinin duyulmasıyla "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı, ardından yurdu hızlıca boşaltarak toplanma alanına geldi. Burada yapılan sayımın ardından tatbikat tamamlandı.

Konya

Konya'da öğrenci yurtlarında "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Afet ve Tatbikat Yılı etkinlikleri çerçevesinde, bir deprem anında ve deprem sonrasında da hızlı bir tahliye için Türkiye genelinde ve Konya merkez ile ilçelerindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında eşzamanlı "Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 KYK yurt müdürlüğünde 31 bin 388 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı'na Mesnevi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda katıldı. Deprem anını canlandırmak için senaryo gereği çalınan sirenle başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonu alan öğrenciler, tehlike geçti alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak yurttan tahliye edildi. Tatbikatın sona ermesinin ardından öğrencilerle sohbet eden Vali Özkan, tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı.

Muğla

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'ne bağlı sekiz KYK yurdunda, Muğla AFAD ekipleri tarafından eş zamanlı olarak deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Muğla il genelinde düzenlenen deprem tatbikatına 13 bin 830 öğrenci, 394 personel yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çök-Kapan-Tutun tatbikatında yurtlarda kalan öğrenciler tahliye edildi. Yaralılar UMKE ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Deprem anında yurtta mahsur kalan öğrenciyi Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

Uşak'ta 'Çök, kapan, tutun' tatbikatı gerçekleşti

Uşak'ta KYK öğrenci yurtlarında “Çök, kapan, tutun” tatbikatı gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan 'Çök, Kapan, Tutun' tatbikatı Uşak'ta KYK öğrenci yurtlarında gerçekleştirildi. İkaz sireninin çalmasıyla birlikte yurttaki öğrenciler çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. İkinci ikaz sireniyle birlikte ise öğrenciler bu kez yurtları tahliye etti. “Tatbikatlar yılı” olarak ilan edilen 2022 senesinde deprem ve yangın gibi afetlere hazır olmak amaçlı yapılan bu tatbikatlarda, öğrenciler olası afetlere karşı ne yapması gerektiği konularında da bilgilendiriliyor. Öte yandan düzenlenen tatbikatlara Vali Turan Ergün de katılarak tatbikat sonrasında öğrencilerle afetler ve tatbikatlar hakkında sohbet etti.

Edirne

Edirne'de Kredi ve Yurtlar Kurumunda ‘Çök, kapan, tutun' tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Türkiye geneli 81 ilde yapılan 'Çök, Kapan, Tutun' tatbikatı Edirne'de de gerçekleştirildi. Bu çerçevede tatbikat Edirne Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu başta olmak üzere tüm KYK yurtlarında yapıldı. İkaz zilinin çalması ile öğrenciler çök, kapan ve tutun hareketini yaptı. Ardından tüm yurt tahliye edildi. Afetlere dirençli toplum oluşturma yönetimi anlayışıyla kamu kurum, üniversiteler ve özel kuruluşlar arasında ‘çök-kapan-tutun' tatbikatı gerçekleştirildi. Afetlere hazır olmak, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, planların uygulanabilirliğini ölçmek ve eksikleri tespit etmek ile afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 2022 yılı “Tatbikatlar Yılı” olarak ilan edildi.

Çanakkale

2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak KYK Yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi.

2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından 81 ilde eş zamanlı olarak KYK Yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi. Çanakkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Terzioğlu KYK Kız Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği depremin ardından öğrencilerin ve idari personelin tahliyesi yapıldı.

Tatbikata ise Çanakkale'de bulunan 11 yurtta 10 bin 809 öğrenci, 415 Personel ile GSB Eceabat Konukevi'ndeki 50 misafirin tatbikata katıldı.

Tatbikatın ardından Vali İlhami Aktaş ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Tarı, öğrencilere tatbikat önemi ile alakalı konuşma yaptı.

Niğde

Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Ömer Halisdemir Yurdu'nda düzenlenen tatbikata, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği oda, kantin ve koridorlarda depreme yakalanan öğrenciler, siren çalmasıyla "çök-kapan-tutun" hareketi yaptı, ikinci sirenin çalmasıyla binadan tahliye edildi.

Denizli

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı AFAD'ın koordinesinde, yurtlardaki binlerce öğrenci ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı yaptı.

Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ‘Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye' tatbikatı Denizli'de de gerçekleştirildi. 81 ildeki Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda yaklaşık 850 bin öğrenci, saatler 21.00'ı gösterdiğinde tatbikatı gerçekleştirdi. Pamukkale ilçesinde de binlerce öğrenci deprem tatbikatından sonra başarılı bir şekilde yurtlardan güvenli alanlara tahliye edildi. Tatbikata Denizli AFAD İl Müdürü Ali Etiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman katıldı.

Afetin bir gerçek olduğunu hatırlatan AFAD İl Müdürü Ali Etiz, “Afet ülkemizin bir gerçeğidir. 12 Kasım'da da ülke genelinde tatbikat yapacağız. Tatbikatta sadece tahliye değil, çök kapan tutun da yapacağız. Bugün de Gençlik Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı AFAD'ın koordinesinde hem tahliye hem de çök kapan tutun yaptırdık. Buradaki amacımız afet öncesi uygulamalı eğitim yapmak” dedi.

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