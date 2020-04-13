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Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı

Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı
Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı

Tüm 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkiye’de ilk kez uygulanan ücretsiz LGS Online Deneme Sınavı yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi.

Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, uzaktan eğitim uygulamaları ile Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan tüm 8. sınıf öğrencilerine destek olabilmek için organize edilen sınava katılımın beklediklerinden fazla olduğunu belirterek, Türkiye genelinde ilk kez uygulanan online deneme sınavını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Erdem Çıplak konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Mektebim Koleji olarak hazırladığımız bu sınava isteyen tüm 8. sınıf öğrencileri internet üzerinden ücretsiz kayıtlarını yaparak girebildiler. Cuma ve cumartesi günleri üçer seans üzerinden sınavlar uygulandı. Öğrencilerimiz tercih ettikleri seansta sınavlarına katılım sağlayabildiler. Sosyal sorumluluk anlayışı ile çıktığımız bu yolda esas amacımız, ulaşabildiğimiz kadar çok öğrencimize gerçek bir sınav tecrübesi yaşatarak onlara hem moral hem destek verebilmekti. Elde edilen sonuçlardan görebildiğimiz kadarı ile bunu da başarabildiğimize inanıyoruz.”

Sonuçlar açıklandı
'Çocuklar nerede, eğitim orada' sloganıyla bu sınavı hazırladıklarını ifade eden Erdem Çıplak “Sınav sonuçlarını internet üzerinden tüm seanslar bittikten hemen sonra açıklamaya başladık. Aynı zamanda kısa mesaj ile de kendilerine ilettik. Öğrencilerimiz nasıl bir sonuç aldıklarını görerek hedeflerine ulaşmak için hangi konu veya soru tarzına çalışmaları gerektiğini daha iyi tespit edebildiler. LGS sınavında sorumlu olacakları 1.Dönem müfredatından ve yeni nesil sorulardan kendilerini denediler. Tüm öğrencilerimizin morallerini yüksek tutmalarını, bu dönemde sıklıkla tekrar yapmalarını, yetersiz kalındığı düşünülen konulara daha fazla vakit ayrılarak konsantrasyonlarını asla bozmadan çalışmalarına devam etmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

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