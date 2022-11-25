‘Türkiye Girişimci Buluşması' başladı

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen ‘Türkiye Girişimci Buluşması' Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜGVA işbirliği ve KOSGEB desteği ile başladı. Etkinliğin teması ise ‘Fikirden Girişime' oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılım sağladığı buluşmanın açılış konuşmalarını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci ve GİV Başkanı Mehmet Koç gerçekleştirdi.

Programın ikinci gününde, girişimcilik ödüllerinin sahiplerini bulacağı etkinlikte, toplam ödül miktarı 400 bin TL olacak. İnsansız Helikopter Alpin, Metaverse'te İş ve Girişimcilik Fırsatları, Gıda Güvenliği ve Katma Değerli Tarım Uygulamaları gibi dikkat çeken panellerin ve sergi alanının yer aldığı organizasyonda; çeşitli oturumlar, girişimcilere yönelik panel ve seminerler, B2B görüşmeler gerçekleştirilirken, iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkilileri ziyaretçilerle bir araya gelecek.

“Girişimcilerin ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamak gerekiyor”

Açılış konuşmasında girişimci gençlere önerilerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, “Girişimci dendiğinde en önemli konunu ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durması gerekiyor. Sermaye yapısını üretmek ve sürdürülebilir olacak şekilde geliştirmek gerekiyor. Bunun içinde projeleri üretmesi gerekiyor. Dünya ticareti o kadar karışmış ki mümkün olduğunca kapasitesi gelişmiş projeler yapmak gerekiyor. Türkiye krizleri çözebilen noktada artık. Genel manada bakacak olursak dünya zorlu bir döneme doğru gidiyor. Gençler içinde dikkatli olmak gerekiyor. Her kriz zamanında fırsatlarda oluyor. Biz bu ortamı yakalamış durumdayız. Bunun altını dolduracak olan işleri gençlerin yapması gerekiyor. İş hayatına girmiş girişimci kardeşlerimizin ilk önce ayaklarının üzerinde durabilmesini sağlamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Girişimcilik işsizlik sorununa büyük katkısı oluyor”

TEKNOFEST kuşağı olarak çağın en önemli kuşağının bilgi olduğunu ifade eden Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, “Bu esasla yola çıkarak ilim, fen ve teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda girişimcilerle alakalı projeler geliştiriyoruz. Yönetim kurulumuzda inovasyon ve girişimcilik başlığı altında farklı projelere imza atıyoruz. Gençlerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturulması, projeler arası sinerjinin yakalanması, tecrübe paylaşımı ve kamu iş birliğini bu projeyle hedefliyoruz. Girişimcilik işsizlik sorununa büyük katkısı oluyor. Ayrıca, ekonomik büyümenin de önemli bir paydaşıdır” ifadelerini kullandı.

“Girişimci bir şehri bir ülkeyi ve bir nesli etkileyebilir”

Son olarak girişimci gençlere seslenen Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Başkanı Mehmet Koç, ”Girişimci kardeşlerim mezun olduğunuzda iş aramayın iş kurun. Bir girişimci, şehri, ülkeyi ve bir nesli etkileyebilir. Girişimci gençlerin öğreneceği temel konular var. Bunları biz vakıf olarak öğretmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki; modern ekonominin matematiğine sahip olun. Arz talebe bakın, çevrenize bakın, pazara bakın, insan kaynakları kurun muhasebe sistemi kurun diyoruz. Bir işe girdiğiniz zaman anne ve babanızın duasını isteyin. Bereketi öğrenin. Bereket bilançoda yazamayan bir husustur” diyerek sözlerini tamamladı.

Uğur Çetin

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