Türkiye, grupta 3 puana hasret!

Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup'un 4. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan'ı konuk etti. Maça iyi başlayan ve ilk 3 dakikada iki pozisyon bulan Ay-Yıldızlılar, 21. dakikada Sergej Milinkovic golü ile devreyi 1-0 mağlup kapadı. İkincin yarıya konuk Sırbistan golle başladı. Okay Yokuşlu'nun Sergej Milinkovic'e müdahalesi sonrası hakem Georgi Kabakov, penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Mitroviç, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu gole Ay-Yıldızlıların yanıtı dakikalar 56'yı gösterirken, Kenan'ın pası sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Bu golün ardından daha etkili oynayan A Milli Takımda, Ozan Tufan, dakika 76'da tabelayı ilan eden golü kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, B Grubu'ndaki puanını 3'e çıkararak 3. sırada yer aldı. A Milliler, grupta Macaristan'a kaybetmiş, Sırbistan müsabakaları ile Rusya karşısında da sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

A Milliler gruptaki 5. maçında 15 Kasım'da Rusya ile karşılaşacak.

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu