Türkiye güçlendikçe Fransa panikliyor

Dış politikada Türkiye'nin her adımından rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı yeniden sömürgeci günlerine döndürmek için özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da çeşitli girişimlerde bulunuyor, ancak her defasında karşısına Türkiye çıkıyor. Türkiye karşıtlığı üzerinden politika yürüten ve sözleriyle haddini aşan Macron, Libya'da darbeci Hafter'e, Suriye'de terör örgütlerine, Akdeniz'de gaz çetesine destek veriyor. Çıkarılacak doğal kaynaklardan pay almak için Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalışan Fransa; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Mısır'a açıktan destek verdi. Son gerilimi fırsat bilen Fransa, GRKY'ye 2 Rafale savaş jeti ve bir savaş gemisi gönderdi, Yunan ordusu ile tatbikat yaptı.

LÜBNAN'I KARIŞTIRDI

Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Macron'un ziyaretiyle ülkede "Bizi 10 yıl Fransa yönetsin" kampanyası eşliğinde protestolar baş gösterdi. Macron'un “Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan'ın iç işlerine karışan Türkler, İranlılar ve Suudlar ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bazıları, bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak" sözlerine Ankara tepki gösterdi.



Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Irak'ta terörle mücadele operasyonları, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyeti ve Libya'daki varlığından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Fransa hükûmeti, Türkiye için AB'ye tam üyelik yerine “imtiyazlık ortaklık” öneriyor. Ermeni lobisinin Avrupa'daki en etkili adresi olan Fransa, skandal kararlara imza atıyor. Bugüne kadar 10 AB devleti, sözde ‘Ermeni soykırımını' tanırken, başı Fransa çekti. Fransa NATO kararlarında da Türkiye'nin karşısında. PKK ve FETÖ'cü teröristler için de Fransa Avrupa'nın en güvenli limanlarından biri.

​Türkiye Gazetesi