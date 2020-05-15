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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan emektar güreşçilere destek

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan emektar güreşçilere destek
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan emektar güreşçilere destek

Türkiye Güreş Federasyonu, 65 yaş ve üstü güreşçilere desteklerini sürdürüyor.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın direktifleriyle 65 yaş üstü güreşçilerle temasa geçen İl güreş temsilcileri, bu güreşçilerle yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Yasağın başladığı ilk günlerde başlatılan 65 yaş ve üzeri güreşçilere ziyaretler devam ederken, bu güreşçilere hem ihtiyaçları soruluyor hem de eşofman takımı hediye edilerek spor yapmaları için destek veriliyor.

Bugün de Türkiye'nin dört bir yanında il temsilcileri güreşçileri ziyaret ederek, Türkiye Güreş Federasyonu'nun hediyelerini kendilerine takdim etti.

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