Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güreşin yayılması ve canlanması amacıyla altyapıya destek sağlamak için başlatılan proje kapsamında bu bölgede yer alan 20 ilden 60 antrenör ve 300'e yakın sporcu, Antalya'da düzenlenecek olan kampta yer alacak. Sporcular antrenman yaparken, antrenörler için de eğitim ve gelişim semineri düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın yaptığı açıklamada Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda yetenekli güreşçinin olduğuna dikkati çekerek "Amacımız bu yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan korumak. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetimizin hizmetlerini doğu, batı, güney, kuzey demeden ülkemizin dört bir yanına nasıl eşit ve adaletli bir şekilde dağıtıyorsa bizler de Türkiye Güreş Federasyonu olarak, tüm imkanlarımızdan bütün gençlerin eşit bir şekilde yararlanmasını hedefliyoruz.

Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle bizlerde güreş adına Güneydoğu illerimizde dev bir adım atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda doğu illerimize yaptığım ziyarette bu konuda önemli adımlar attık. Şimdi de Antalya'da sporcu ve antrenörlerimiz için bir gelişim kampı düzenledik. Ayrıca önümüzdeki günlerde de il temsilcilerimizin katılımıyla Güneydoğu illerimizde güreşi canlandırmak ve alt yapıya destek sağlamak için bir kamp daha düzenleyeceğiz. Biz doğu illerimizi çok önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Güneydoğu'dan Kerem Kamal, Doğan Kara gibi Avrupa ve dünyada madalya alan daha nice sporcular yetiştireceğiz" dedi.

Antalya'da düzenlenen gelişim kampında Avrupa Şampiyonu Metin Kaplan ve Dünya Şampiyonu Nazmi Avluca, antrenörlere teknik ve taktik konusunda seminer verecek. 3 grup halinde düzenlenecek olan gelişim kampında ilk etap 18-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş ve Şanlıurfa'dan katılımcılar yer alacak. 2. etap 25-Ekim 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve Batman, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Van illerinden sporcu ve antrenörler katılacak. 3. etap ise 1-8 Kasım tarihlerinde bölgedeki tüm kadın güreşçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.