Türkiye Halter Federasyonu'nda yeni dönem

Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına, geçerli 263 oyun 108'ini alarak Talat Ünlü seçildi. Türkiye Halter Federasyonu (THF) 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde yapıldı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2021-2022 tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurulda başkanlık için Bünyamin Sezer, Orhan Boltürk, Talat Ünlü ve mevcut Başkan Tamer Taşpınar aday oldu. Genel kurulda kullanılan 267 oyun 4'ü geçersiz sayıldı, bu oyların 108'ini alan Talat Ünlü yeni başkan seçildi. Diğer adaylardan federasyonun önceki başkanı Tamer Taşpınar 98 oy, Bünyamin Sezer 46 oy, Orhan Boltürk de 11 oy aldı.

Halter sporunu daha da ileri taşımak istediklerini belirten yeni başkan Ünlü, “Sayın başkanımız Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar haltere vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar haltere katkı yapmış bütün federasyon başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Halterin çekmiş olduğu sıkıntılar, gelecek yıllarda umarım hiçbir şekilde önümüze çıkmayacak. Bunun için çalışacağız. Umarım bundan sonra Türk halterini hep birlikte el ele en güzel şekilde hak ettiği yerlere taşırız” ifadelerini kullandı.