Türkiye Hastanesi doktorları merak edilen soruları cevaplıyor

Pandemi günlerinde #evdekalTürkiye çağrısına uyan vatandaşlar çok zaruri olmadıkça hastanelere gitmiyor. Ancak vatandaş, hem var olan sağlık sorunları hem de yeni gelişen şikâyetlerinin Covid-19'dan nasıl etkileneceğini merak ediyor.

Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla Türkiye Hastanesinin bütün birimlerinde görevli doktorlar, bu akşam saat 21.00'de Türkiye Hastanesinin Instagram hesabında buluşuyor.

Yayın sırasında Instagram hesabından doktorlara yeni tip koronavirüsle ilgili bütün sorularınızı sorabilir, sağlık problemlerinizle ilgili bilgi alabilirsiniz.

instagram:/turkiyehastanesi