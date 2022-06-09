İhlas Holding'in kurucusu Enver Ören ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın katılımı ile 1991 yılında açılışı yapılan Türkiye Hastanesi, logosunu yeniledi. Sultan Abdülhamit Han'ın 1891'de yaptırdığı binada faaliyet gösteren Türkiye Hastanesi'nde bütün branşlarda SGK ile anlaşmalı ve 31 ülkeden misafir gelenlere de hizmet veriliyor.

18 bin metrekare yeşil alana sahip Türkiye Hastanesi, tabiat dostu olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 15 öğretim üyesi, 60 uzman doktor, 328 sağlık ve 177 idari çalışanıyla hizmet veren Türkiye Hastanesi'nde yıllık 220 bin muayene ile aralarında çok önemlilerin de olduğu 9 bin ameliyat yapılıyor.

Dünyadaki değişimi yakından takip eden ve 31 yıldır hizmet Türkiye Hastanesi'nin yeni logosunun tanıtım töreni Şişli'de Türkiye Hastanesi'nin havuzlu bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli ve çevre ilçelerin mülki amirleri, üniversitelerin rektör, dekan ve öğretim üyeleri, Darülaceze Başkanlığı yetkilileri, İhlas Holding yöneticileri ile hastanenin hekim ve sağlık personel kadrosu katıldı.

“Türkiye Hastanesi, bu güzel ülkenin ismiyle müsemma”

Türkiye Hastanesi'nin yeni logo lansmanında konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, “Böyle bir hastaneyi dünyada başka yerde bulamazsınız. Bu kapı, burada kapanmaz. Çünkü Türkiye Hastanesi, bu güzel ülkenin ismiyle müsemma. Hem bulunduğumuz branşlarda büyümeye devam ederken hem de hasta turizminde 60 ülkeye daha da fazlasına yayılma politikamızla biz bu evimizi büyütmek için adımlar atmaya karar verdik. İnşallah holdingin içerisindeki sağlık sektöründe ve çok önem verdiğimiz yaşlı bakım projesi üzerine çalışıyoruz. İnşallah bunların içine katıp büyütmeye devam edeceğiz. Enver Bey; ilk günden beri, ‘hastaların önce duasını alacağız' prensibini koydu, buna sahip çıktı, ondan sonraki süreçte biz de sahip çıktık. Bu fikir birliğinde olmayan arkadaşlarımızla da yollarımızı ayırdık. Bir hasta doktorundan, hemşiresinden Güleryüz görmedi mi olmaz. ‘Evin gibi' yazısının hakkını vermemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye Hastanesi'nin misafirperver bir hastane olduğuna dikkat çeken Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı, “Türkiye Hastanesi'nin kapısı, geçmişten geleceğe uzanan bir şifa kapısı. Bu kapıyı sadece sağlık kapısı olarak görmedik; dua ordusu ve dua kapısı olarak gördük. O yüzden çok şükür milyonlarca hastalarımızdan çok dua aldık. Gerçek bir misafirperverlik içerisinde rahmetli Enver Bey'in de vasiyeti olarak; ücretsiz çaylarını yudumlayarak sağlık hizmeti almasını sağlıyoruz. İnsanlar bunu çok önemsiyorlar” şeklinde konuştu.

"Diğerleri 'ben hastaneyim' derken Türkiye Hastanesi 'ben evinizim' diyebilen tek hastanede olduğu için farkını ortaya koydu"

Logoyu tasarlayan Necmi Çiçekci, hangi unsurlardan esinlendiğini anlatarak, "Dünyada neler var şeklinde analiz yaptıktan sonra mavi ve onun tonlarındaki renkler tüm dünyada kabul gördüğünü ve sağlık sektörünün önemsediği renkler diye karşımıza çıktı. Aslında bize ait olan turkuazı kimse kullanmaya cesaret edememişti ki turkuaz bizim hakkımızdı diye düşündük. Dolayısıyla rengimizin omurgasına turkuazı yerleştirdik. 3 ana başlıkta Türkiye Hastanesi'ni özetleyebiliyoruz. Adını herkesin yüzünü gülümseten milli bir değer olarak görüyoruz. Sadece 31 yıldan dolayı değil geleneklerine bağlı, yenilikçi olduğu için geçmişine bağlı bir devrimci olduğu için çünkü bu hastanede birçok devrim yaşandı, birçok pozitif ayrımcılığın zirvesi oldu. Sadece tıbbi başarılarından ötürü de değil az katlı, bol yeşilli olduğu için, yaptığı her işi sevgi ve samimiyetle yaptığı için diğerleri 'ben hastaneyim' derken 'ben evinizim' diyebilen tek hastanede olduğu için farkını ortaya koydu. Biz bu değerler manzumesiyle yola çıktık ve Türkiye Hastanesinin logosunu oluşturduk" diye konuştu.

Türkiye Hastanesi'nin yeni logo lansmanında, 25 yıl ve üzerinde hastanede çalışan doktorlara İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören tarafından plaket takdim edildi.

Deniz Zeybek - Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

