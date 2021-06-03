Türkiye, hazırlık maçında Moldova'yı 2 golle geçti

Maçtan dakikalar
16. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Burak'ın kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Celeadnic'ten geri döndü.
29. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Merih'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında son çizgi dibinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta kale önünde Zeki Çelik dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
36. dakikada Damaşçan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan PLatica'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.
58. dakikada Okay'ın yerden uzun pasında Hakan Çalhanoğlu topuk pasıyla Burak'ın önüne bıraktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Burak'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
77. dakikada Uğurcan'ın uzun degajında Moldova yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cengiz'in sağ taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
Stat: Benteler Arena
Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Dominik Schaal
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Kaan Ayhan dk. 46), Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Taylan Antalyalı dk. 79), Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı (Orkun Kökçü dk. 68), Ozan Tufan (Cengiz Ünder dk. 46), Hakan Çalhanoğlu (Ozan Kabak dk. 68), Burak Yılmaz (Mert Müldür dk. 84 ?)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Moldova: Celeadnic, Jardan, Posmac, Potirniche, Arhirii, Antoniuc (Costrov dk. 67), Rata, Anton (Dros dk. 57), Spataru (Clescenco dk. 87 ?), Platica, Damaşçan (Nicolaescu dk. 67)
Yedekler: Cebotari, Avram, Dumbravanu, Cojocari, Oancea, Bogaciuc, Belusov, Clescenco
Teknik Direktör: Roberto Bordin
Goller: Burak Yılmaz (dk. 58), Cengiz Ünder (dk. 77) (Türkiye)
Sarı kart: Damaşçan (Moldova)
Bora Akyol - Bozhan Memiş