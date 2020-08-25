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Türkiye, Hırvatistan ile hazırlık maçı oynayacak

Türkiye, Hırvatistan ile hazırlık maçı oynayacak
Türkiye, Hırvatistan ile hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile 11 Kasım'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım'da İstanbul'da Hırvatistan ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak müsabakanın başlama saati ileri bir tarihte açıklanacak.

Türkiye-Hırvatistan mücadelesi, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacak.

Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'de Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

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