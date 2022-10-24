Türkiye hızlı elektrikli araç şarj istasyonlarıyla donatılacak

Kentsel alanlarda e-mobilitenin önemli rolü her geçen gün artıyor. Elektrikli mobilite altyapısının şebekenin gereksinimlerini karşılaması, modern bir akıllı şehirdeki insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi bekleniyor. Öte yandan sürücülerin de araçlarını her yerde şarj edebileceklerinden emin olması ve elektrik ödemesi tüm dağıtım noktalarında aynı olması da önem taşıyor. Şarj istasyonlarının altyapı analizinden ürün seçimine, dijital servislerinden finansmanına kadar çalışmalar yapan Siemens Türkiye, 26-28 Ekim'de İstanbul Expo Center'da gerçekleşecek EVCharge Show Fuarı'na katılacak.

Yapılan açıklamaya göre, 10 yılı aşkın süredir, e-Car yazılımı ve çözümlerindeki deneyimiyle IoT sistemleri ile şarj üniteleri dahil 85 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan Siemens, E-OC ile hem yerel hem de halka açık veya yarı kamusal alanlarda elektrikli araçlar (EV'ler) için şarj altyapılarının yönetimine de katkı sağlıyor. Şirketin açık platformu ile elektrikli araç üreticileri, şarj ağı işletmecileri (Charge Point Operator), filo yönetimi yapan şirketler, kamu şarjı için belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri ve lojistik operatörlerinin hem Siemens şarj ünitelerine hem de üçüncü tarafların mevcut ve yeni şarj ünitelerinin çözümüne de entegre olması kolaylaştırıyor. İş birliği yaptığı, hizmet verdiği kurumların enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olan şirket, karbon nötr bir geleceğe de katkı sunuyor.

Şarj dolumunda süre 25 dakikaya düşecek

Şu an Türkiye'de genel kullanıma açık kurulu yaklaşık 3 bin 500 adet şarj istasyonu mevcut. Bunların yüzde 95'i 22 kW çıkışa sahip ve bu ürünlerin dolum süreleri 4-6 saati bulabiliyor. Şirketin ürettiği DC ürünlerden 300 kW çıkış gücünde hizmet veren ve dünyanın önemli tasarım ödüllerinden biri olan IF ödülünü de alan kompakt SiCharge D Şarj İstasyonları ile araçların bataryalarına göre doldurma süreleri 25 dakikaya kadar düşüyor.

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